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Drugi športi

Sinner po težkem boju v Wimbledonu napredoval v drugi krog

Wimbledon, 29. 06. 2026 18.31 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
R.S. STA
Jannik Sinner

Prvi igralec sveta, branilec naslova in prvi favorit turnirja v Wimbledonu Italijan Jannik Sinner se je po petih nizih in treh urah ter 32 minutah igre prebil v drugi krog. S 6:3 je v odločilnem nizu strl odpor 50. igralca na lestvici ATP Srba Miomirja Kecmanovića.

Za Jannika Sinnerja je bil to prvi uradni dvoboj po porazu v drugem krogu Roland Garrosa, ko je po nizu 30 zaporednih zmag doživel fizični kolaps in po vodstvu 2:0 v nizih izgubil z Argentincem Juanom Manuelom Cerundolom. Sinner, ki je lani edini niz na poti do prvega naslova v Wimbledonu izgubil v finalu proti Carlosu Alcarazu, je zmagal s 4:6, 6:3, 6:7, 6:2 in 6:3.

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Italijan, ki se bo v drugem krogu pomeril s Portugalcem Nunom Borgesom, 48. igralcem s svetovne računalniške lestvice, je po zmagi dejal: "Prvi krog na grand slamu ni nikoli lahek, še posebej, če si branilec naslova in kot prvi stopiš na osrednje igrišče. Zame je bilo to prvič in moram priznati, da sem bil kar precej živčen. Tekmec je vrhunsko odigral tretji niz, tako da sem moral do konca držati ritem igre. Verjamem, da bom v naslednjih dvobojih popravil določene napake in iz tekme v tekmo igral bolje."

Med presenečenji prvega dne velja izpostaviti poraz finalistke Roland Garrosa Poljakinje Maje Chwalinske, ki ni bila kos Tajki Mananchayi Sawangkaew (2:6, 7:5, 6:2), od višje postavljenih igralk pa sta se v nadaljevanje uvrstili Američanka Jessica Pegula in Japonka Naomi Osaka.

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