Sinner v pokoj poslal Gasqueta

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Gasquet je na prehodu iz mladinske v člansko konkurenco veljal za velikega upa francoskega tenisa, a nikoli ni zares upravičil visokih pričakovanj. Najvišje je v karieri posegel do sedmega mesta na lestvici ATP, osvojil je 16 turnirjev, na grand slamih pa je trikrat igral v polfinalu.

Prvi nosilec Jannik Sinner je imel nekaj težav z Richardom Gasquetom v prvem in tretjem nizu, a zmaga nikoli ni bila zares vprašljiva. Francoz je na trenutke še lahko sledil igri mlajšega Italijana, ki pa je bil vseskozi korak pred njim. Dvoboj je trajal slabi dve uri, za 38-letnega Gasqueta pa je bil to zadnji obračun v karieri.

Še dvakrat je izpadel v četrtfinalu, od tega enkrat tudi na Rolandu Garrosu leta 2016, kar je bil njegov najboljši izid na domačem grand slamu med posamezniki. Gasquet ima sicer bron z olimpijskih iger v Londonu 2012 v konkurenci dvojic, med mešanimi dvojicami pa je prav na Rolandu Garrosu leta 2004 osvojil edino lovoriko za grand slam." Razumeva se zunaj igrišč, čeprav ne izhajava iz iste generacije. Toda to je tvoj trenutek. Težko mi je zdaj govoriti, lahko ti le čestitam za vse doseženo v karieri in da si na stadione zvabil ogromno navijačev ," se je Francozu poklonil Sinner.

Đoković: Moram čutiti, da sem eden najboljših – če ne bo več tako, je to konec

Preberi še Đoković: Moram čutiti, da sem eden najboljših – če ne bo več tako, je to konec

Italijan se bo za preboj v osmino finala pomeril s Čehom Jirijem Lehečko, ki je v štirih nizih premagal Španca Alejandra Davidovicha Fokino. Drugi dvoboj v Roland Garrosu letos je dobil tudi Novak Đoković, ki je v Parizu naskakuje nov zgodovinski mejnik, 25. naslov na grand slamih. 38-letni Srb je bil v treh nizih boljši od domačina Corentina Mouteta.

Domača javnost je danes trepetala za nadaljevanje turnirja Arthurja Filsa. Slednji je imel kljub vodsvtu z 2:0 v nizih ogromno težav proti Špancu Jaumeju Munarju, tudi v petem nizu pa je že zaostajal za "break". Nato se je vrnil in po štirih urah in pol preprečil črn začetek dneva za domače tenisače. Štirinajstega nosilca Filsa v tretjem krogu čaka boljši iz obračuna med Rusom Andrejem Rubljovom in Avstralcem Adamom Waltonom.

Presenečenje je pripravil tudi Kazahstanec Aleksander Bublik, ki je po preobratu ugnal devetega nosilca Avstralca Alexa de Minaura z 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2. Še eno presenečenje je spisal Portugalec Henrique Rocha, ki je prav tako po zaostanku z 0:2 v nizih premagal nadarjenega Čeha Jakuba Menšika.