Sinner v skupini proti Medvedjevu, Alcaraz proti Zverevu

Ob Janniku Sinnerju, ki bo leto 2024 končal na prvem mestu lestvice ATP, in Danilu Medvedjevu bosta v skupinskem delu igrala še Američan Taylor Fritz in Avstralec Alex De Minaur. Ob Alexandru Zverevu in Carlosu Alcarazu pa bosta igrala v drugi skupini še Norvežan Casper Ruud in Rus Andrej Rubljov. Na turnirju bi moral po letošnjih izidih nastopiti tudi Srb Novak Đoković, a je sedemkratni zmagovalec zaključnega turnirja zaradi poškodbe kolena odpovedal sodelovanje v Torinu.

Med nekdanjimi zmagovalci sta na turnirju prisotna Zverev in Medvedjev. Nemec je bil najboljši v letih 2018 in 2021, Rus pa v koronskem letu 2020. Prvi krog med posamezniki in v igri dvojic bo na sporedu v nedeljo in ponedeljek.

Prva nosilca v Torinu med pari sta Salvadorec Marcelo Arevalo in Hrvat Mate Pavić, druga pa Španec Marcel Granollers in Argentinec Horacio Zeballos.

Skupine na zaključnem turnirju v Torinu:

- posamezniki:

- skupina Ilie Nastase:

Jannik Sinner (Ita)

Danil Medvedjev (Rus)

Taylor Fritz (ZDA)

Alex de Minaur (Avs)

- skupina John Newcombe:

Alexander Zverev (Nem)

Carlos Alcaraz (Špa)

Casper Ruud (Nor)

Andrej Rubljov (Rus)

- dvojice:

- skupina Bob Bryan:

Marcelo Arevalo/Mate Pavić (Sal/Hrv)

Simone Bolleli/Andrea Vavassori (Ita)

Rohan Boppana/Matthew Ebden (Ind/Avs)

Kevin Krawietz/Tim Pütz (Nem)

- skupina Mike Bryan:

Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Špa/Arg)

Wesley Koolhof/Nikola Mektić (Niz/Hrv)

Max Purcell/Jordan Thompson (Avs)

Harri Heliovaara/Henry Patten (Fin/VBr)