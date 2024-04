Sinner v tretjem poskusu do prvega naslova v Miamiju

Sinner je dvoboj začel malce slabše, a nato našel pravo igro, ki ga krasi že od konca lanske sezone. Z dvema odvzemoma servisa je prvi niz dobil s 6:3, v drugem pa je v četrti in šesti igri vnovič strl servis 32-letnega Bolgara ter postavil temelje za tretjo letošnjo turnirsko zmago.

Mladi Italijan, ki bo na ponedeljkovi računalniški lestvici ATP prvič v karieri napredoval na drugo mesto, je letos osvojil OP Avstralije, najboljši pa je bil tudi v Rotterdamu. Edini poraz to sezono je doživel proti Špancu Carlosu Alcarazu v polfinalu Indian Wellsa. Letošnje razmerje zmag in porazov torej znaša 22-1.

Za Sinnerja je to 13. naslov v karieri, igral je v 17. finalu. Tretjič je igral v finalu Miamija in prvič slavil, potem ko sta ga pred tem premagala Poljak Hubert Hurkacz (2021) in Rus Danil Medvedjev (2023). Skupno je to njegov drugi naslov na turnirjih serije masters. Edinega preostalega je osvojil lani v Torontu.