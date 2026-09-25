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Vodilni igralec zaradi poškodbe kolena primoran odpovedati nastop v Pekingu

Ljubljana, 25. 09. 2026 14.58 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
STA K.I.
Janik Sinner

Trenutno vodilni igralec svetovne lestvice Jannik Sinner je moral v nasprotju z napovedjo, da se prihodnji teden vrača na teniška igrišča v Pekingu, svojo vrnitev zaradi težav s kolenom še enkrat preložiti.

"Zelo mi je žal, da moram sporočiti, da letos ne bom mogel igrati v Pekingu. Moje koleno ni v takem stanju, kot bi si želel. Posledično še nisem pripravljen na tekmovalne nastope," je v videoposnetku na družbenih omrežjih dejal Jannik Sinner. "Toda naredil bom vse, kar je mogoče, da se čim prej vrnem na igrišče."

Jannik Sinner ne bo nastopil na letošnjem turnirju v Pekingu
Jannik Sinner ne bo nastopil na letošnjem turnirju v Pekingu
FOTO: Profimedia

Sinner je zadnjič uradni dvoboj odigral pred skoraj dvema mesecema in pol v finalu Wimbledona, kjer je premagal Nemca Alexandra Zvereva. Od takrat petkratni zmagovalec turnirjev za grand slam zaradi poškodbe kolena ne igra, med drugim je izpustil tudi celotno turnejo po Severni Ameriki, vključno z odprtim prvenstvom ZDA. Zdaj je Zverev na dobri poti, da s prvega mesta na lestvici ATP Italijana izrine. Z zmago v New Yorku je močno znižal razliko, Sinner pa bo tudi ob 500 točk, ki jih je v Pekingu ob zmagi osvojil lani. A Nemec bo moral v kitajski prestolnici za novo približevanje višje kot lani, ko je izpadel v četrtfinalu.

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Jannik Sinner tenis ATP Peking poškodba kolena

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