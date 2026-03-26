Sinner z gladko zmago nad Tiafoejem nadaljuje zmagoviti niz

Miami, 26. 03. 2026 21.13 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
Jannik Sinner

Italijanski tenisač Jannik Sinner na turnirju serije 1000 v Miamiju nadaljuje s suverenimi predstavami. V četrtfinalu je drugi igralec na svetovni jakostni lestvici ATP brez večjih težav z 2:0 (6:2 in 6:2) premagal Francoza Francesa Tiafoeja, ki proti svojemu nasprotniku ni pokazal večjega odpora.

Jannik Sinner nadaljuje s popolnimi predstavami v Miamiju. Drugi igralec na svetovni teniški jakostni lestvici si je brez večjih težav z rezultatom 6:2 in 6:2 priboril mesto v polfinalu. Italijan je že takoj v prvi igri odvzel servis nasprotniku Francesu Tiafoeju in s tem tlakoval pot do lahke zmage.

"Menim, da je dober začetek tekme ključnega pomena," je po tekmi dejal Sinner in dodal: "Ko tekmo začneš z brejkom prednosti, pridobiš samozavest. Prav tako lahko med samo igro pride do določenih vzponov in padcev na obeh straneh igrišča, tako da poskušam v teh situacijah ostati čim bolj miren in izkoristiti priložnosti, ki se mi ponudijo. To je bilo danes ključnega pomena."

Sinner je na svoj servis v obeh nizih oddal le devet točk. Ob tem pa je v določenih trenutkih s svojo igro osupnil tudi domačo publiko.

Jannik Sinner in Frances Tiafoe
Jannik Sinner in Frances Tiafoe
FOTO: Profimedia

Italijan tako ohranja upanje, da bo po Rogerju Federerju postal prvi tenisač, ki mu bo v isti sezoni uspelo osvojiti tako imenovani 'Sunshine Double' z zmagama v Indian Wellsu in Miamiju. V polfinalu ga čaka zmagovalec dvoboja med Franciscom Cerundolom in Alexandrom Zverevom.

Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Kaj povzroča mravljinčenje med nosečnostjo in kako ga preprečiti
Kaj povzroča mravljinčenje med nosečnostjo in kako ga preprečiti
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
Šok: Ena izmed tekmovalk nepričakovano zapustila šov
To je dekle, ki je osvojilo srce Juša Čopa iz Kmetije
To je dekle, ki je osvojilo srce Juša Čopa iz Kmetije
Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad
Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad
Takšno kuhinjo ima 24 % Slovencev
Takšno kuhinjo ima 24 % Slovencev
Kako vsakodnevna hoja spreminja življenja običajnih ljudi
Mislili so, da pretirava, potem pa so ji odkrili štiri bolezni
Mislili so, da pretirava, potem pa so ji odkrili štiri bolezni
Kako se rešiti zaprtja
Kako se rešiti zaprtja
Kaj je 'paracetamol izziv', ki skrbi zdravnike po Evropi?
Kaj je 'paracetamol izziv', ki skrbi zdravnike po Evropi?
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
Milijoni iz 'Putinove palače' pristali pri njegovi partnerki?
Milijoni iz 'Putinove palače' pristali pri njegovi partnerki?
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Največja nevarnost umetne inteligence ni izguba služb, opozarjajo strokovnjaki
Najnevarnejša cesta Pakistana, ki vodi do pravljične planote
Najnevarnejša cesta Pakistana, ki vodi do pravljične planote
Šeško v izjemni formi: slovenski napadalec navdušuje v Angliji
Šeško v izjemni formi: slovenski napadalec navdušuje v Angliji
5 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje testosterona
5 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje testosterona
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Ta kviz razkrije, kako dobro poznaš svojo hrano
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
Mesna dobrota iz pečice: slastna rebrca, ki se topijo v ustih
Mesna dobrota iz pečice: slastna rebrca, ki se topijo v ustih
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Kmetija
Rocky 2
Rocky 2
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
