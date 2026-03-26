Sinner z gladko zmago nad Tiafoejem nadaljuje zmagoviti niz

Jannik Sinner nadaljuje s popolnimi predstavami v Miamiju. Drugi igralec na svetovni teniški jakostni lestvici si je brez večjih težav z rezultatom 6:2 in 6:2 priboril mesto v polfinalu. Italijan je že takoj v prvi igri odvzel servis nasprotniku Francesu Tiafoeju in s tem tlakoval pot do lahke zmage.

"Menim, da je dober začetek tekme ključnega pomena," je po tekmi dejal Sinner in dodal: "Ko tekmo začneš z brejkom prednosti, pridobiš samozavest. Prav tako lahko med samo igro pride do določenih vzponov in padcev na obeh straneh igrišča, tako da poskušam v teh situacijah ostati čim bolj miren in izkoristiti priložnosti, ki se mi ponudijo. To je bilo danes ključnega pomena."

Sinner je na svoj servis v obeh nizih oddal le devet točk. Ob tem pa je v določenih trenutkih s svojo igro osupnil tudi domačo publiko.