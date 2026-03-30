Sinner z zmago na mastersu v Miamiju vse bližje Alcarazu

Jannik Sinner se je v finale uvrstil brez oddanega niza, Jiri Lehečka pa je na poti do finala svojim nasprotnikom obranil vseh 9 priložnosti za odvzem servisa, kar se je spremenilo že v tretji igri uvodnega niza, ko mu je Sinner odvzel servis. Italijan je prvi niz dobil po 46 minutah. Začetek drugega niza je bil zaradi dežja prekinjen. Ko sta se tenisača vrnila na igrišče, je razmerje moči na igrišču ostalo bolj ali manj enako. Sinner je v deveti igri odvzel servis nasprotniku in nato z lastno servisno igro dvoboj zaključil po 1 uri in 33 minutah.

"V pomembnih trenutkih sem poskušal ostati trden in zelo sem vesel, da bom ta pokal odnesel domov," je po tekmi dejal Sinner. Z zmago v Indian Wellsu in Miamiju je postal osmi tenisač v zgodovini z osvojenim sončnim dvojčkom in prvi, ki mu je to uspelo brez oddanega niza skozi oba turnirja. Z dobljenima nizoma je Italijan podaljšal tudi rekord po številu zaporedno dobljenih nizov na mastersih. Zdaj je že pri številki 34.

Južni Tirolec se je z zmagama na zadnjih dveh turnirjih približal vodilnemu Carlosu Alcarazu na svetovni teniški jakostni lestvici. Zdaj za Špancem zaostaja za 1190 točk. Daleč za obema vodilnima je na tretjem mestu prišlo do spremembe. Po polfinalu Miamija je zdaj tretji Nemec Alexander Zverev, medtem ko je Srb Novak Đoković zdrsnil na četrto mesto, potem ko je odpovedal nastop na zadnjem mastersu.