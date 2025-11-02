Sinner z zmago v Parizu Alcaraza izrinil s prvega mesta

Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je zmagovalec mastersa v Parizu. V finalu je premagal Kanadčana Felixa Auger-Aliassima s 6:4, 7:6 (4), s to zmago pa bo na novi lestvici ATP v ponedeljek tudi prevzel prvo mesto.

Jannik Sinner FOTO: AP icon-expand

Pot do prvega mesta tik pred koncem sezone mu je odprl doslej vodilni Španec Carlos Alcaraz, ki je v Parizu nepričakovano izpadel že v drugem krogu. Jannik Sinner je za prevzem vrha lestvice ATP potreboval zmago na mastersu in jo tudi dosegel. V devetem letošnjem finalu je dosegel peto turnirsko zmago, prvo v karieri na pariškem mastersu. Letos je med drugim slavil na Australian opnu in Wimbledonu, je pa današnja zmaga prva na ravni mastersa 1000 po lanski v Šanghaju.

Na poti do finala v Parizu je Felix Auger-Aliassime v polfinalu ugnal Kazahstanca Aleksandra Bublika, Sinner pa je nadigral Nemca Alexandra Zvereva s 6:0 in 6:1. Zmagovalec štirih tekmovanj za grand slam se bo na prvo mesto lestvice spet vrnil po septembru, ko je v finalu New Yorka izgubil z Alcarazom in mu moral prepustiti vodstvo po 65 tednih na vrhu. Vrnitev pa bo za Južnotirolca še slajša, potem ko je na drugem velikem tekmovanju v francoski prestolnici le dosegel zmago; na spomladanskem Rolandu Garrosu je namreč v finalu moral priznati premoč prav Špancu.

Jannik Sinner FOTO: Profimedia icon-expand

"Danes je zelo zelo poseben dan. Hvala vsem v moji ekipi in pohvala tudi Felixu, za njim je izjemen teden in če bo tako nadaljeval, bo še veliko dosegel," je v prvem odzivu za prireditelje dejal zmagovalec mastersa. Če bi zmagal Auger-Aliassime, ki je lovil četrto letošnjo turnirsko zmago, bi si kot zadnji zagotovil vozovnico za finalno dejanje sezone ATP sredi novembra. A je kljub porazu obdržal dobre možnosti, za zadnje mesto pa se bo na daljavo boril z Italijanom Lorenzom Musettijem. Ta bo naslednji teden nastopal v Atenah, Auger-Aliassime pa v Metzu. Italijan se bo v Torino prebil le, če bo prišel vsaj do finala v Grčiji in bo obenem Kanadčan hitro izpadel v Franciji.

