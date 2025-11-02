Svetli način
Sinner z zmago v Parizu Alcaraza izrinil s prvega mesta

Pariz, 02. 11. 2025 17.33 | Posodobljeno pred 20 minutami

Avtor
STA
Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je zmagovalec mastersa v Parizu. V finalu je premagal Kanadčana Felixa Auger-Aliassima s 6:4, 7:6 (4), s to zmago pa bo na novi lestvici ATP v ponedeljek tudi prevzel prvo mesto.

Jannik Sinner
Jannik Sinner FOTO: AP

Pot do prvega mesta tik pred koncem sezone mu je odprl doslej vodilni Španec Carlos Alcaraz, ki je v Parizu nepričakovano izpadel že v drugem krogu.

Jannik Sinner je za prevzem vrha lestvice ATP potreboval zmago na mastersu in jo tudi dosegel. V devetem letošnjem finalu je dosegel peto turnirsko zmago, prvo v karieri na pariškem mastersu. Letos je med drugim slavil na Australian opnu in Wimbledonu, je pa današnja zmaga prva na ravni mastersa 1000 po lanski v Šanghaju.

Na poti do finala v Parizu je Felix Auger-Aliassime v polfinalu ugnal Kazahstanca Aleksandra Bublika, Sinner pa je nadigral Nemca Alexandra Zvereva s 6:0 in 6:1.

Zmagovalec štirih tekmovanj za grand slam se bo na prvo mesto lestvice spet vrnil po septembru, ko je v finalu New Yorka izgubil z Alcarazom in mu moral prepustiti vodstvo po 65 tednih na vrhu.

Vrnitev pa bo za Južnotirolca še slajša, potem ko je na drugem velikem tekmovanju v francoski prestolnici le dosegel zmago; na spomladanskem Rolandu Garrosu je namreč v finalu moral priznati premoč prav Špancu.

Jannik Sinner
Jannik Sinner FOTO: Profimedia

"Danes je zelo zelo poseben dan. Hvala vsem v moji ekipi in pohvala tudi Felixu, za njim je izjemen teden in če bo tako nadaljeval, bo še veliko dosegel," je v prvem odzivu za prireditelje dejal zmagovalec mastersa.

Če bi zmagal Auger-Aliassime, ki je lovil četrto letošnjo turnirsko zmago, bi si kot zadnji zagotovil vozovnico za finalno dejanje sezone ATP sredi novembra. A je kljub porazu obdržal dobre možnosti, za zadnje mesto pa se bo na daljavo boril z Italijanom Lorenzom Musettijem. Ta bo naslednji teden nastopal v Atenah, Auger-Aliassime pa v Metzu. Italijan se bo v Torino prebil le, če bo prišel vsaj do finala v Grčiji in bo obenem Kanadčan hitro izpadel v Franciji.

* Pariz, masters (6.128.940 evrov):

- finale:

Jannik Sinner (Ita/2) - Felix Auger-Aliassime (Kan/9) 6:4, 7:6 (4)

tenis jannik sinner
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Desno
02. 11. 2025 18.53
Tega italjana pa res ne prenesem dopingiranc
ODGOVORI
0 0
Kratki
02. 11. 2025 18.48
Droga dela svoje
ODGOVORI
0 0
