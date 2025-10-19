Sinner z zmago nad Alcarazom do 'zlatega' loparja in petih milijonov evrov

Italijan je od začetka do konca nadzoroval dvoboj. Odlično je serviral, svojega začetnega udarca ni izgubil, Španec ni imel niti ene priložnosti za brejk, tekmecu pa servis odvzel trikrat, dvakrat v prvem in enkrat v drugem nizu. Do zmage je prišel precej lažje kot lani, ko je za zmago potreboval tri nize.

Za Jannika Sinnerja je bila to šele druga zmaga v zadnjih devetih medsebojnih dvobojih s Špancem, pred tem je bil boljši le na letošnjem turnirju v Wimbledonu, enem od dveh turnirjev za grand slam, ki ju je dobil. Dve zmagi na turnirjih za grad slam ima letos tudi Carlos Alcaraz.