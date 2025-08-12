Sinner zanesljivo v osmino finala, Francoz se je zgrudil zaradi vročine

Jannik Sinner, ki nastopa prvič po zmagi v Wimbledonu, se bo v naslednjem krogu pomeril s Francozom Adrianom Mannarinom, ki je ponoči premagal 13. nosilca, domačina Tommyja Paula (5:7, 6:3, 6:4).
Huda vročina in sopara sta v Cincinnatiju terjali svoj davek. Francoz Arthur Rinderknech se je zaradi ekstremne vročine zgrudil med dvobojem s Kanadčanom Felixom Auger-Aliassimom. Na televizijskem posnetku je videti, kako je 30-letnik padel na tla na osnovno črto. Kasneje mu je pomagalo zdravniško osebje.
"Hvala za vaša sporočila, vse je v redu! Velik kozarec vode in vrnil se bom," je profesionalec zapisal na Instagramu.
Po poročanju medijev si je Rinderknech vzel kratek odmor z ledenimi obkladki in nadaljeval dvoboj. Malo pozneje je partijo vendarle predal.
V ženski konkurenci Sabalenka in Swiatek mirno naprej
Napredovanje sta si prislužili tudi prva igralka svetovne teniške lestvice Arina Sabalenka in prva teniška dama Iga Swiatek. Belorusinja je bila v treh nizih boljša od Britanke Emme Raducanu s 7:6, 4:6 in 7:6, Poljakinja pa sploh ni stopila na igrišče, saj je njena tekmica, Ukrajinka Marta Kostjuk, predala dvoboj zaradi poškodbe zapestja.
Sabalenko čaka Španka Jessica Bouzas, Igo Swiatek pa Sorana Cirstea.
Odprto prvenstvo Cincinnatija je imelo v ponedeljek še en nevsakdanji pripetljaj; zaradi izpada elektrike je bil turnir prekinjen od popoldneva do zgodnjega večera.
