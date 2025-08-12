Svetli način
Sinner zanesljivo v osmino finala, Francoz se je zgrudil zaradi vročine

Cincinnati, 12. 08. 2025 15.27 | Posodobljeno pred 12 dnevi

STA , Ž.Ž.
Prvi igralec svetovne teniške lestvice Jannik Sinner se je uvrstil v osmino finala turnirja serije masters 1000 v Cincinnatiju, Italijan je s 6:2 in 7:6 v nizih premagal Kanadčana Gabriela Dialloja. Teniškim igralcem sicer delo otežuje huda vročina, zaradi katere se je Arthur Rinderknech med dvobojem s Felixom Auger-Aliassimom zgrudil na tla.

Jannik Sinner je slavil na "sveti travi" v Wimbledonu.
Jannik Sinner je slavil na "sveti travi" v Wimbledonu. FOTO: Profimedia

Jannik Sinner, ki nastopa prvič po zmagi v Wimbledonu, se bo v naslednjem krogu pomeril s Francozom Adrianom Mannarinom, ki je ponoči premagal 13. nosilca, domačina Tommyja Paula (5:7, 6:3, 6:4).

Jannik Sinner
Jannik Sinner FOTO: Profimedia

Huda vročina in sopara sta v Cincinnatiju terjali svoj davek. Francoz Arthur Rinderknech se je zaradi ekstremne vročine zgrudil med dvobojem s Kanadčanom Felixom Auger-Aliassimom. Na televizijskem posnetku je videti, kako je 30-letnik padel na tla na osnovno črto. Kasneje mu je pomagalo zdravniško osebje.

"Hvala za vaša sporočila, vse je v redu! Velik kozarec vode in vrnil se bom," je profesionalec zapisal na Instagramu.

Po poročanju medijev si je Rinderknech vzel kratek odmor z ledenimi obkladki in nadaljeval dvoboj. Malo pozneje je partijo vendarle predal.

V ženski konkurenci Sabalenka in Swiatek mirno naprej

Napredovanje sta si prislužili tudi prva igralka svetovne teniške lestvice Arina Sabalenka in prva teniška dama Iga Swiatek. Belorusinja je bila v treh nizih boljša od Britanke Emme Raducanu s 7:6, 4:6 in 7:6, Poljakinja pa sploh ni stopila na igrišče, saj je njena tekmica, Ukrajinka Marta Kostjuk, predala dvoboj zaradi poškodbe zapestja.

Arina Sabalenka
Arina Sabalenka FOTO: Profimedia

Sabalenko čaka Španka Jessica Bouzas, Igo Swiatek pa Sorana Cirstea.

Odprto prvenstvo Cincinnatija je imelo v ponedeljek še en nevsakdanji pripetljaj; zaradi izpada elektrike je bil turnir prekinjen od popoldneva do zgodnjega večera.

