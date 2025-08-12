Sinner zanesljivo v osmino finala, Francoz se je zgrudil zaradi vročine

Jannik Sinner , ki nastopa prvič po zmagi v Wimbledonu, se bo v naslednjem krogu pomeril s Francozom Adrianom Mannarinom , ki je ponoči premagal 13. nosilca, domačina Tommyja Paula (5:7, 6:3, 6:4).

Huda vročina in sopara sta v Cincinnatiju terjali svoj davek. Francoz Arthur Rinderknech se je zaradi ekstremne vročine zgrudil med dvobojem s Kanadčanom Felixom Auger-Aliassimom. Na televizijskem posnetku je videti, kako je 30-letnik padel na tla na osnovno črto. Kasneje mu je pomagalo zdravniško osebje.

"Hvala za vaša sporočila, vse je v redu! Velik kozarec vode in vrnil se bom," je profesionalec zapisal na Instagramu.

Po poročanju medijev si je Rinderknech vzel kratek odmor z ledenimi obkladki in nadaljeval dvoboj. Malo pozneje je partijo vendarle predal.