Sinner zaradi bolezni predal zmago Alcarazu

Finale Cincinnatija med Carlosom Alcarazem in Jannikom Sinnerjem je trajal le 23 minut. Italijan, ki se je od začetka počutil zelo slabo, je pri zaostanku 0:5 po posvetu s sodnikom dvoboj predal.
Oba tekmeca sta se letos že srečala v finalih Roland Garrosa in Wimbledona – prvi je pripadel Alcarazu, drugi Sinnerju. Tokrat pa je zaradi bolezni obračun ostal nedokončan. "Žal mi je, da sem vas razočaral, a res se počutim prešibko, da bi lahko nadaljeval," je dejal Sinner, medtem ko je Alcaraz ob zmagi poudaril, da si lovorike ni želel osvojiti na tak način, in tekmecu zaželel hitro okrevanje.
"Verjamem, da se bo Jannik vrnil še močnejši. Hvala moji ekipi, za nami je naporen teden, a ob podpori navijačev sem res užival in čutil dodatno energijo," je po zmagi še povedal Alcaraz.
Za Španca je to prvi naslov v Cincinnatiju, potem ko je leta 2023 izgubil v finalu proti Novaku Đokoviću. Sinner pa je ostal brez možnosti, da bi kot prvi po Rogerju Federerju osvojil turnir dvakrat zapored.
* Cincinnati, masters ATP 1000 (7.915.693 evrov):
- finale:
Carlos Alcaraz (Špa/2) - Jannik Sinner (Ita/1) 5:0 - predaja.
