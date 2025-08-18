Sinner zaradi bolezni predal zmago Alcarazu

Finale Cincinnatija med Carlosom Alcarazem in Jannikom Sinnerjem je trajal le 23 minut. Italijan, ki se je od začetka počutil zelo slabo, je pri zaostanku 0:5 po posvetu s sodnikom dvoboj predal.

Oba tekmeca sta se letos že srečala v finalih Roland Garrosa in Wimbledona – prvi je pripadel Alcarazu, drugi Sinnerju. Tokrat pa je zaradi bolezni obračun ostal nedokončan. "Žal mi je, da sem vas razočaral, a res se počutim prešibko, da bi lahko nadaljeval," je dejal Sinner, medtem ko je Alcaraz ob zmagi poudaril, da si lovorike ni želel osvojiti na tak način, in tekmecu zaželel hitro okrevanje.