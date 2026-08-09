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Sinner v skrbeh pred OP ZDA: poškodba kolena ga je prisilila k umiku s tekmovanj

Ljubljana, 09. 08. 2026 18.26 pred 20 urami 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
Jannik Sinner

Zmagovalec zadnjega turnirja za grand slam v Wimbledonu Jannik Sinner je zaradi poškodbe kolena odpovedal nastop na prihajajočem turnirju v Cincinnatiju. Zmagovalec petih turnirjev za grand slam bo tako vso pozornost usmeril na zadnji turnir velike četverice v letošnji sezoni, Odprto prvenstvo ZDA, kamor naj bi se po poškodbi zapestja vrnil tudi Carlos Alcaraz.

"Po posvetovanju z zdravniki in ekipo moram sporočiti, da se moram umakniti s turnirja Masters 1000 v Cincinnatiju. Desno koleno me muči in čeprav smo z zdravniško ekipo trdo delali, moram sprejeti, da še nisem pripravljen na tekmovanje," je sporočil prvi igralec na teniški lestvici ATP Jannik Sinner.

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Južni Tirolec je razočaran, ker je zaradi poškodbe primoran izpustiti turnir, hkrati želi organizatorjem uspešno delo ter se veseli, da se bo turnirja udeležil naslednje leto. Sinner bo sedaj vse usmeril v zacelitev poškodbe pred Odprtim prvenstvom ZDA, ki bo zadnji grand slam v letošnji sezoni. Zadnji turnir velike četverice, ki je bil odigran v Wimbledonu, je dobil Sinner z zmago nad Aleksandrom Zverevom.

Poleg Sinnerja se turnirja v Ohiu ne bo udeležil tudi Carlos Alcaraz, ki je na turnirju slavil lansko leto. Španec še vedno okreva po poškodbi zapestja.

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