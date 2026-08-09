Sinner v skrbeh pred OP ZDA: poškodba kolena ga je prisilila k umiku s tekmovanj

"Po posvetovanju z zdravniki in ekipo moram sporočiti, da se moram umakniti s turnirja Masters 1000 v Cincinnatiju. Desno koleno me muči in čeprav smo z zdravniško ekipo trdo delali, moram sprejeti, da še nisem pripravljen na tekmovanje," je sporočil prvi igralec na teniški lestvici ATP Jannik Sinner .

Južni Tirolec je razočaran, ker je zaradi poškodbe primoran izpustiti turnir, hkrati želi organizatorjem uspešno delo ter se veseli, da se bo turnirja udeležil naslednje leto. Sinner bo sedaj vse usmeril v zacelitev poškodbe pred Odprtim prvenstvom ZDA, ki bo zadnji grand slam v letošnji sezoni. Zadnji turnir velike četverice, ki je bil odigran v Wimbledonu, je dobil Sinner z zmago nad Aleksandrom Zverevom.

Poleg Sinnerja se turnirja v Ohiu ne bo udeležil tudi Carlos Alcaraz, ki je na turnirju slavil lansko leto. Španec še vedno okreva po poškodbi zapestja.