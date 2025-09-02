Sinner zastrašujoče prepričljiv, tekmecu dovolil le tri igre

Jannik Sinner je bil prepričljiv v osmini finala OP ZDA v tenisu. Italijan, ki je prvi nosilec turnirja, je za vstop med osem najboljših gladko s 3:0 v nizih ugnal Kazahstanca Aleksander Bublika. Prvi igralec sveta je tekmecu prepustil le tri igre.

Jannik Sinner FOTO: AP icon-expand

Branilec naslova na teniškem odprtem prvenstvu ZDA Italijan Jannik Sinner je v osmini finala v le 81 minutah ekspresno izločil Kazahstanca Aleksandra Bublika. Četrtfinale si je priigrala tudi Japonka Naomi Osaka; nekdanja ženska številka 1 je s 6:3 in 6:2 ugnala tretjo nosilko, domačinko Coco Gauff.

Prvi teniški igralec sveta Sinner je v New Yorku Bublika premagal s trikrat po 6:1. Kazahstanec je bil poleg številke 2 na svetu Španca Carlosa Alcaraza to sezono edini igralec, ki je že premagal Sinnerja, a tokrat je bil dvoboj povsem enosmeren. "Tako dober si, to je noro," je dejal poraženi Bublik, ki pred tem na OP ZDA ni izgubil niti enega servisa, ko je Italijanu čestital na mreži.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Sinner je v treh nizih dosegel skupno osem brejkov, pri tem pa 24-letni Južnotirolec ni izgubil niti lastnega servisa. "Očitno je imel Aleks na zadnji tekmi zelo težko delo, danes tudi ni serviral tako dobro kot običajno in kmalu mi je uspelo, da sem mu odvzel servis. Na splošno sem zelo zadovoljen s svojo igro," je dejal Sinner. Lanski zmagovalec se bo v boju za mesto v polfinalu pomeril z rojakom Lorenzom Musettijem, ki je deseti na svetovni lestvici.

Iga Swiatek FOTO: AP icon-expand

V ženskem delu pa je zmagovalka štirih grand slamov Osaka zaustavila ljubljenko domačega občinstva Gauff. "Malo sem čustvena. Nočem jokati. Zelo sem se zabavala. Poskušam igrati z nasmehom na obrazu," je po veliki zmagi dejala 27-letna Japonka, ki je pred dvema letoma postala mama in se na turnejo vrnila lani. "Leta 2023, približno dva meseca po rojstvu hčerke sem bila na tribunah in navijala za Coco. Resnično sem si želela priložnost, da bi spet igrala tukaj," je Osaka povedala o OP ZDA leta 2023, na katerem je Gauff zmagala.

Osaka se je prvič po zmagi na OP Avstralije leta 2021 vrnila v četrtfinale turnirja za grand slam. V letih 2018 in 2020 je zmagala na OP ZDA. Zdaj se bo za mesto v polfinalu pomerila s Čehinjo Karolino Muchovo. Napredovala je tudi Amanda Anisimova, ki se veseli revanše Wimbledona s številko 2 na svetu, Igo Swiatek. Poljakinja ni imela večjih težav na poti do četrtfinala, saj je njena tekmica, 13. nosilka Rusinja Jekaterina Aleksandrova, dobila le štiri igre (6:3, 6:1).

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči