Sinner zlahka prek Popyrina, uspešna tudi Gauffova

Prvi igralec sveta Jannik Sinner nadaljuje izjemne predstave na teniškem odprtem prvenstvu ZDA. Italijan je v drugem krogu gladko premagal Avstralca Alexeia Popyrina s 6:3, 6:2, 6:2. Medtem pa je tretji nosilki Coco Gauff do zmage nad Hrvatico Donno Vekić s tribun pomagala podpora legendarne telovadke Simone Biles.

Zmagovalec Wimbledona, ki je bil že v prvem krogu suveren, ni imel težav proti 1,96 m visokemu tekmecu. "Prvi dvoboji so vedno malo drugačni," je po tekmi dejal Jannik Sinner. "Danes imam občutek, da nobeden od naju ni dobro serviral, vendar sem bil jaz dober vsaj pri vračanju." Pravzaprav je Južnotirolec odbil le polovico svojih prvih servisov (51 %), a je na nasprotnikov servis dosegel 38 točk. Alexei Popyrin je poleti slavil zmagi nad Dancem Holgerjem Runejem in Rusom Danilom Medvedjevom in se uvrstil v četrtfinale mastersa v Cincinnatiju, tokrat pa je očitno trčil v previsok zid, saj ni našel svoje igre. Sinner je v zadnjih dveh tednih na igrišču preživel le 3 ure in 40 minut, kar je idealen začetek pred turnirjem, ki traja dva tedna.

V tretjem krogu se bo branilec naslova pomeril s Kanadčanom Denisom Shapovalovom, 27. nosilcem. Napredovala sta tudi nosilca Iga Swiatek in Alexander Zverev. Po gladkem prvem krogu je imela Swiatekova tokrat več težav proti Nizozemki Suzan Lamens, 66. igralki na svetovni lestvici. Potem ko je Poljakinja prvi niz dobila s 6:1 in se je zdelo, da gre drugi niz v isto smer, je zmagovalka šestih turnirjev za veliki slam nenadoma popustila. Lamensova, ki se je udobno počutila na svoji najljubši, trdi podlagi, je poskušala ukaniti drugo igralko sveta, se osredotočila na servis in dobila niz s 6:4. "Verjetno sem se v drugem nizu malo preveč napela. Tekma ni bila lahka. Naredila sem nekaj napak, a sem vesela, da sem nazaj prevzela nadzor nad igro," je Swiatekova dejala po zmagi.

Nekdanja prva igralka sveta si je v tretjem nizu povrnila mirnost in potrpežljivo ugnala tekmico s 6:1, 4:6, 6:4, v tretjem krogu pa se bo pomerila z Rusinjo Ano Kalinsko (št. 29). Tretji nosilec Nemec Alexander Zverev je v večernem programu slavil novo gladko zmago, tokrat proti Britancu Jacobu Fearnleyju (6:4, 6:4, 6:4). In medtem ko teniški svet pričakuje še en finale med št. 1 in št. 2 na svetu Sinnerjem in Špancem Carlosom Alcarazom, Zverev, ki se zadnjih nekaj tednov spopada z bolečinami v hrbtu, nad tem ni navdušen. "Tukaj sem, da jima pokvarim zabavo," je izjavil finalist leta 2020, ki si še vedno prizadeva za svoj prvi naslov na turnirjih za grand slam. Tretja nosilka in nekdanja zmagovalka OP ZDA Američanka Coco Gauff je po težavah na prvem dvoboju proti Hrvatici Donni Vekić zaigrala precej bolje in zmagala s 7:6 (5) in 6:2. Tudi tokrat ni šlo brez solz, so zabeležile kamere na obrazu 21-letne igralke, ki pa si je povrnila mirnost in prišla do zmage.

"Danes je bila zame težka tekma, ampak sem preprosto zadovoljna s tem, kako sem se z njo spopadla," je dejala v pogovoru na igrišču, ko so jo vnovič premagale solze. "Bilo je težkih nekaj tednov. Prvi niz je bil zame težak, ampak vi ste še naprej navijali zame." Gauffova je pohvalila tudi gimnastično legendo Simone Biles, ki je zanjo navijala s tribun. Bilesova je na olimpijskih igrah v Tokiu premagala mentalno blokado, si opomogla ter lani poleti v Parizu osvojila tri zlate medalje. "Videla sem jo, pomagala mi je premagati težave," je dejala Gauffova. "Razmišljala sem, če lahko ona skoči na 10-centimetrsko gred z vsemi pritiski na svetu, lahko tudi jaz udarim žogo na tem ogromnem igrišču. To me je malo pomirilo, saj vem, skozi kaj vse je šla Simone psihično." Gauffova se bo v naslednjem dvoboju pomerila s Poljakinjo, 28. nosilko Magdaleno Frech.

New York, grand slam (76,8 milijona evrov):

- moški, 2. krog:

Coleman Wong Chak Lam (Hkg) - Adam Walton (Avs) 7:6 (5), 6:2, 4:6; Lorenzo Musetti (Ita/10) - David Goffin (Bel) 6:4, 6:0, 6:2; Andrej Rubljov (Rus/15) - Tristan Boyer (ZDA) 6:3, 6:3, 5:7; Kamil Majchrzak (Pol) - Karen Hačanov (Rus/9) 2:6, 6:7 (4), 6:4; Leandro Riedi (Švi) - Francisco Cerundolo (Arg/19) 3:6, 4:6, 6:4; Denis Shapovalov (Kan/27) - Valentin Royer (Fra) 7:6 (6), 3:6, 7:6 (4); Cobolli Flavio (Ita/24) - Jenson Brooksby (ZDA) 5:7, 6:3, 6:4; Jannik Sinner (Ita/1) - Alexei Popyrin (Avs) 6:3, 6:2, 6:2; Jaume Munar (Špa) - Gabriel Diallo (Kan/31) 7:5, 6:3, 7:5; Aleksander Bublik (Kaz/23) - Tristan Schoolkate (Avs) 6:3, 6:3, 6:3; Zizou Bergs (Bel) - Jack Draper (VBr/5) brez boja; Alexander Zverev (Nem/3) - Jacob Fearnley (VBr) 6:4, 6:4, 6:4; Felix Auger Aliassime (Kan/25) - Roman Safjulin (Rus) 6:1, 7:6 (4), 7:6 (5); Daniel Altmaier (Nem) - Stefanos Cicipas (Grč/26) 7:6 (5), 1:6, 4:6; Alex De Minaur (Avs/8) - Shintaro Mochizuki (Jpn) 6:2, 6:4, 6:2; Tommy Paul (ZDA/14) - Nuno Borges (Por) 7:6 (6), 6:3, 5:7.

- ženske, 2. krog: