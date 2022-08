Sinner zmagovalec turnirja, Alcaraz teniških src

V Umagu se je v nedeljo pozno zvečer zaključil teniški turnir serije ATP 250. Ljubitelji tenisa so finalni obračun zagotovo težko pričakovali, kajti obetal se je pravi zvezdniški spektakel. Nekaj pred 20. uro, ko so se vrata stadiona odprla, je množica odhitela na prizorišče sicer precej polno obiskanega naselja v mestu Umag. Na stadionu je že od samega začetka vladalo dobro vzdušje, občinstvo je bilo naklonjeno obema tenisačema, čeprav se je sprva zdelo, da ima Italijan več privržencev. V prvem nizu je Španec tesno ugnal Italijana, ki pa je v nadaljevanju pokazal svojo kakovost in odvzel lovoriko 19-letniku. Jannik Sinner je z rezultatom 6:7, 6:1 in 6:1 ugnal branilca naslova in prvopostavljenega igralca Carlosa Alcaraza.

icon-expand Ovekovečeni zmagovalci turnirja ATP v Umagu FOTO: Nina Mihalič

V sanjskem finalu teniškega turnirja v Umagu sta se torej pomerila Španec Carlos Alcaraz in Italijan Jannik Sinner. Alcaraz, zmagovalec turnirja leta 2021, ni uspel ubraniti naslova, izgubil pa je že svoj drugi finale v enem tednu, ko ga je ponovno ugnal italijanski tenisač. Toda kljub vsemu je na ATP-jevi lestvici napredoval na četrto mesto in tako dosegel svoj najboljši rezultat. Po zaključenem dvoboju je najprej čestital zmagovalcu in ga pohvalil, nato je povedal, da si želi še naprej osvajati turnirje, v šali pa dodal, da želi predvsem zmagovati v finalih. Umag je zanj posebno mesto. "Zelo rad igram tukaj, tukaj sem osvojil prvi turnir, tudi letos sem zaigral v finalu. Upam, da se vidimo prihodnje leto, velika zahvala vsem, tudi moji družini, ki vedno pripotuje z mano." Da je naklonjenost obojestranska, je težko spregledati. Španec je po končani zaključni slovesnosti, ko je nebo razsvetlil tudi ognjemet, z nasmeškom na obrazu in nič kaj slabe volje zaradi poraza delil avtograme in se fotografiral z navdušeno množico, ki se je gnetla ob robu teniškega igrišča. "Na koncu se sploh ni zdel razočaran, delil je podpise in se nastavljal fotoaparatom navijačev, še preden je stopil iz igrišča," povesta Ula in Lea, tenisačici iz Slovenije. "Lansko leto sploh ni bil takšen naval nanj, letos je zares precej drugače," še dodata.

icon-expand Navijači čakajo na dragoceni avtogram Carlosa Alcaraza. FOTO: Nina Mihalič

Kljub vsemu pa je prvi vtis, ki ga teniški navdušenec dobi, ko stopi na stadion, ta, da ima Italijan Sinner precej večjo podporo s tribun. Seveda lahko temu pripišemo dejstvo, da je v Umagu zaznati veliko število italijanskih turistov, ki so tako dopust izkoristili tudi za ogled teniškega dvoboja. Med gledalci je zaznati veliko italijanskih zastav in napisov, ki spodbujajo njihovega tenisača. Vse skupaj se skozi dvoboj precej nevtralizira. Množica je navdušena tako nad Špancem kot tudi Italijanom. "Carlos Alcaraz je zaigral že prejšnje leto, a še ni bil tako velika zvezda, kot je letos. Lani je zmagal, to je bil njegov prvi turnir, ki ga je osvojil, in takrat se je njegova prepoznavnost začela večati. Sedaj, ko je doživel preboj in je na lestvici top pet, pa je veliko ljudi prišlo samo zaradi njega. Na drugi strani lahko opazimo, da se je na začetku današnjega turnirja zdelo, kot da ima Sinner precej večjo podporo na tribunah," povesta novinarki iz Zagreba.

icon-expand Italijanski navijač v Umagu FOTO: Nina Mihalič

Teniške zvezde in še posebej letošnji finale, ki si ga vsak lahko samo želi, imajo za sam kraj več kot samo velik pomen. "Dogodek je za mesto Umag zelo pomemben, saj se poudarja čez celotno turistično sezono. Teniški turnir je glavno vodilo. Tudi večina turistov Umag prepozna kot teniško destinacijo in se tja vračajo ravno zaradi tega. Tukaj so potem še zabave, ki so aktualne v času teniškega dogodka. Veliko je Italijanov, seveda poleg Slovencev, kar je super za vse, tako za organizatorje kot tenisače. Na splošno je turistična obiskanost v času turnirja zelo dobra. In tako je vsako leto, ker je destinacija res prepoznavna kot taka. Vse skupaj je postala blagovna znamka, ki se dobro trži. Gre za najboljšo možno promocijo mesta Umag, če ne kar celotne Istre," še dodata.

icon-expand Utrinek s finala ATP turnirja v Umagu FOTO: Nina Mihalič

In ker je Umag precej dostopna destinacija tudi za Slovence, je razumljivo, da se jih, kot že rečeno, tam tre. "Tukaj smo prvič, ampak bomo še prišli, ker je bila dobro organizirano. Tukaj smo na dopustu, tako da smo izkoristili in si ogledali še tenis. Karte smo dejansko že konec junija, ko so bile v prodaji, kupili kar prek spleta brez kakršnega koli problema. Vse skupaj je super, eden izmed tistih prijetnih turnirjev, kjer lahko vidiš dejansko dva izmed prvih desetih na lestvici ATP, ki se borita med seboj. In dva, ki sta tako dostopna, da sta na voljo otrokom in vsem – tudi brez karte lahko do njih pristopiš in prosiš za avtogram ali za sliko. Tako da se mi zdi zelo družinski turnir in bomo zagotovo še prišli," je povedal Slovenec, ki si je dvoboj ogledal v družbi svojega sina. Tudi Ula in Lea sta prepričani, da bosta tradicijo nadaljevali. "Vsako leto pridemo na tenis v Umag. Tega nikoli ne zamudimo, še posebej ker imamo tukaj apartma, tako da je vse skupaj lažje. Navijale smo za Alcaraza, zato ga tudi sedaj tukaj čakamo. Čakali smo ga že dni pred tem, le da ga vidimo, a po navadi hitro odhiti v svoj avtomobil. Okoli njega je veliko varnostnikov."

icon-expand Navijači čakajo Carlosa Alcaraza. FOTO: Nina Mihalič