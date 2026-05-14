Sinner zrušil rekord Đokovića in spisal zgodovino tenisa

Rim, 14. 05. 2026 15.30 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.M. STA
Jannik Sinner in Novak Đoković

Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je na torkovem dvoboju v Rimu izenačil rekord Srba Novaka Đokovića iz leta 2011 po številu zaporednih zmag na turnirjih serije masters, zdaj pa na četrtfinalnem obračunu proti Rusu Andreju Rubljovu dosegel 32. zaporedno zmago, kar je nov mejnik na tovrstnih turnirjih.

Trenutno prvi igralec na jakostni lestvici ATP iz Južne Tirolske je osvojil zadnjih pet turnirjev serije masters v Parizu, Indian Wellsu, Miamiju, Monte Carlu in Madridu. V italijanski prestolnici lahko postane prvi domači zmagovalec turnirja v Foro Italico po Adrianu Panattu (1976) ter hkrati drugi v zgodovini tenisa ob Novaku Đokoviću z naslovi na vseh devetih mastersih.

Jannik Sinner je v četrtfinalnem obračunu v italijanski prestolnici po uri in 32 minutah premagal Andreja Rubljova s 6:2 in 6:3, v polfinalu pa se bo pomeril z zmagovalcem špansko-ruskega dvoboja Martin Landaluce - Danil Medvedjev.

