Sinner zrušil rekord Đokovića in spisal zgodovino tenisa

Trenutno prvi igralec na jakostni lestvici ATP iz Južne Tirolske je osvojil zadnjih pet turnirjev serije masters v Parizu, Indian Wellsu, Miamiju, Monte Carlu in Madridu. V italijanski prestolnici lahko postane prvi domači zmagovalec turnirja v Foro Italico po Adrianu Panattu (1976) ter hkrati drugi v zgodovini tenisa ob Novaku Đokoviću z naslovi na vseh devetih mastersih.

Jannik Sinner je v četrtfinalnem obračunu v italijanski prestolnici po uri in 32 minutah premagal Andreja Rubljova s 6:2 in 6:3, v polfinalu pa se bo pomeril z zmagovalcem špansko-ruskega dvoboja Martin Landaluce - Danil Medvedjev.