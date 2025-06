Sinnerjev tekmec iz otroštva in veliki prijatelj umrl v prometni nesreči

Starša sta bila v resnem stanju hospitalizirana v Trentu, njune tri otroke - stare 8, 11 in 14 let - pa so s helikopterjem prepeljali v Bolzano na nujno oskrbo.

Tappeiner je v Teniškem klubu Bolzano deloval kot trener in poučeval v teniški šoli TAP svojega očeta Martina. "Znan po svojem ognjevitem duhu na igrišču in toplem vedenju izven njega, je v italijanskih teniških krogih pustil trajen vtis," pišejo italijanski mediji.

Dolgoletno prijateljstvo in rivalstvo ga je povezovalo s sedanjo svetovno teniško zvezdo Sinnerjem. Na turnirju do 12 let v Bressanonu leta 2014 je Tappeiner Sinnerja premagal. Mlada športnika sta pogosto potovala skupaj in predstavljala ekipo Bolzana, njuna povezanost pa je bila upodobljena na številnih fotografijah, ki so bile deljene na spletu.