Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Širitev Plazma športnih iger mladih, kmalu imenovanje Gorana Dragića za ambasadorja

Zagreb, 26. 02. 2026 10.26 pred 35 minutami 2 min branja 0

Avtor:
24ur.com
Plazma športne igre mladih že vrsto let povezujejo otroke in mladostnike iz več držav jugovzhodne Evrope ter spodbujajo vrednote fair playa, solidarnosti, medkulturnega dialoga in aktivnega življenjskega sloga.

Republika Severna Makedonija bo s slavnostnim podpisom pogodbe uradno postala nova članica mednarodnega projekta Plazma športne igre mladih, ene največjih amaterskih športnih prireditev za otroke in mladino v regiji. Ob širitvi projekta v Skopje pa bo v Sloveniji 13. marca 2026 na Ljubljanskem gradu za ambasadorja športnih iger mladih slavnostno imenovan Goran Dragić.

Zdravko Marić in Aleksander Čeferin
Zdravko Marić in Aleksander Čeferin
FOTO: Športne igre mladih

Slovesnost podpisa pogodbe v Severni Makedoniji bo v petek, 27. februarja 2026, ob 11. uri v prostorih Vlade Republike Severne Makedonije v Skopju. Gre za prvo širitev iger v novo državo članico po licenčnem modelu, ki se vzpostavlja v partnerstvu z vlado države, Ministrstvom za šport in Šolsko športno federacijo Severne Makedonije. S tem projekt nadaljuje svojo mednarodno rast ter utrjuje sodelovanje na področju športa, izobraževanja in promocije zdravega življenjskega sloga med mladimi.

Preberi še Tri desetletja Športnih iger mladih: zgodba o širjenju, povezovanju in uspehu

Slovesnost bo gostil predsednik vlade Republike Severne Makedonije Hristijan Mickoski, med visokimi gosti bodo še hrvaški minister za zunanje in evropske zadeve Gordan Grlić Radman, minister za šport Republike Severne Makedonije Borko Ristovski in predstavniki evropskih institucij, med njimi nekdanji evropski komisar Johannes Hahn in aktualni evropski komisar za notranje zadeve in migracije Magnus Brunner.

Plazma športne igre mladih že vrsto let povezujejo otroke in mladostnike iz več držav jugovzhodne Evrope ter spodbujajo vrednote fair playa, solidarnosti, medkulturnega dialoga in aktivnega življenjskega sloga.
Plazma športne igre mladih že vrsto let povezujejo otroke in mladostnike iz več držav jugovzhodne Evrope ter spodbujajo vrednote fair playa, solidarnosti, medkulturnega dialoga in aktivnega življenjskega sloga.
FOTO: Športne igre mladih

Predsednik Plazma športnih iger mladih Zdravko Marić je širitev iger v Severno Makedonijo označil kot pomemben signal nadaljnje krepitve regionalnega sodelovanja na področju mladine in športa ter odpiranje novih priložnosti za povezovanje mladih športnikov v širšem evropskem prostoru.

Preberi še Športne igre mladih: V Sloveniji že tretja sezona, v regiji tri desetletja

Podpis pogodbe v Skopju bodo spremljali tudi številni priznani športniki, ambasadorji in prijatelji iger, med njimi Slaven Bilić, Predrag Mijatović, Željko Obradović, Šime Vrsaljko, Aljoša Asanović, Veselin Vujović in številni drugi.

Plazma športne igre mladih že vrsto let povezujejo otroke in mladostnike iz več držav jugovzhodne Evrope ter spodbujajo vrednote fair playa, solidarnosti, medkulturnega dialoga in aktivnega življenjskega sloga. S pristopom Severne Makedonije projekt dodatno utrjuje svojo vlogo pomembne regionalne platforme za razvoj mladinskega športa.

V regiji letos obeležujejo 30. obletnico ustanovitve iger, v Sloveniji pa se že vrstijo športni dogodki v sklopu tretje sezone iger, ki bo letos na 255 športnih dogodkih zbrala več kot 65.000 otrok iz vseh slovenskih krajev.

športne igre mladih plazma

Štern: Klubska kemija iz ACH se prenaša v reprezentanco

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
zadovoljna
Portal
Tako lepa je partnerka simpatičnega Gregorja iz Kmetije
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
vizita
Portal
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
cekin
Portal
Kako zaslužiti 4000 evrov z 22 milijoni ogledov?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
Izredna uskladitev pokojnin 2026: bo sprejeta?
Izredna uskladitev pokojnin 2026: bo sprejeta?
moskisvet
Portal
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
dominvrt
Portal
S tem nikar ne hranite mačk
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
okusno
Portal
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Torta, o kateri bodo vsi govorili
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543