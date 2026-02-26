Širitev Plazma športnih iger mladih, kmalu imenovanje Gorana Dragića za ambasadorja

Slovesnost podpisa pogodbe v Severni Makedoniji bo v petek, 27. februarja 2026, ob 11. uri v prostorih Vlade Republike Severne Makedonije v Skopju. Gre za prvo širitev iger v novo državo članico po licenčnem modelu, ki se vzpostavlja v partnerstvu z vlado države, Ministrstvom za šport in Šolsko športno federacijo Severne Makedonije. S tem projekt nadaljuje svojo mednarodno rast ter utrjuje sodelovanje na področju športa, izobraževanja in promocije zdravega življenjskega sloga med mladimi.

Tri desetletja Športnih iger mladih: zgodba o širjenju, povezovanju in uspehu

Slovesnost bo gostil predsednik vlade Republike Severne Makedonije Hristijan Mickoski , med visokimi gosti bodo še hrvaški minister za zunanje in evropske zadeve Gordan Grlić Radman, minister za šport Republike Severne Makedonije Borko Ristovski in predstavniki evropskih institucij, med njimi nekdanji evropski komisar Johannes Hahn in aktualni evropski komisar za notranje zadeve in migracije Magnus Brunner .

Plazma športne igre mladih že vrsto let povezujejo otroke in mladostnike iz več držav jugovzhodne Evrope ter spodbujajo vrednote fair playa, solidarnosti, medkulturnega dialoga in aktivnega življenjskega sloga.

Predsednik Plazma športnih iger mladih Zdravko Marić je širitev iger v Severno Makedonijo označil kot pomemben signal nadaljnje krepitve regionalnega sodelovanja na področju mladine in športa ter odpiranje novih priložnosti za povezovanje mladih športnikov v širšem evropskem prostoru.

Športne igre mladih: V Sloveniji že tretja sezona, v regiji tri desetletja

Podpis pogodbe v Skopju bodo spremljali tudi številni priznani športniki, ambasadorji in prijatelji iger, med njimi Slaven Bilić, Predrag Mijatović, Željko Obradović, Šime Vrsaljko, Aljoša Asanović, Veselin Vujović in številni drugi.

V regiji letos obeležujejo 30. obletnico ustanovitve iger, v Sloveniji pa se že vrstijo športni dogodki v sklopu tretje sezone iger, ki bo letos na 255 športnih dogodkih zbrala več kot 65.000 otrok iz vseh slovenskih krajev.