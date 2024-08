'Sistem mora biti boljši za vse igralce, ne samo za tiste najboljše'

"Ko se testirate 25-krat na leto, lahko pride do napake pri navajanju naslova bivališča, na primer. Če naredimo tri napake, smo obsojeni na propad. To se je zgodilo Mikaelu Ymerju , ki je bil suspendiran za dve leti, čeprav nikoli ni bil pozitiven na karkoli. Ne sodijo nam na enak način glede na to, kdo smo. Menim, da niso dovolj transparentni. Na žalost je vedno bilo tako," je dodal Pouille.

Po Nicku Kyrgiosu in Denisu Šapovalovu , ki sta odločitev vodilnih pri Itii kritizirala, se je oglasil tudi francoski igralec Lucas Pouille . "Nisem jezen. Ne pravim, da je Sinner kaj vzel. Poleg tega sem vedno bil eden od njegovih 'oboževalcev'. Že lani sem ga videl kot enega od favoritov na OP ZDA. Všeč mi je kot igralec. Vendar mislim, da bi morala biti pravila enaka za vse. Mislim, da to ni tako," je postopek oprostitve Sonnerja kritiziral 151. igralec na svetovni lestvici ATP.

Jannik Sinner je bil marca dvakrat pozitiven na prepovedan anabolni steroid klostebol. Vendar 23-letnik ni prejel prepovedi nastopanja. Kot je zapisala Mednarodna agencija za teniško integriteto (Itia), ki vodi protidopinški program pri zvezah ATP, WTA, ITF in na grand slamih, je Italijana minuli četrtek neodvisna preiskava oprostila. Ugotovili so, da naj bi zmagovalec odprtega prvenstva Avstralije Jannik Sinner , ki je bil dvakrat pozitiven med mastersom v Indian Wellsu, nenamerno uporabil prepovedane snovi. Italijan je nezavedno užival prepovedano snov, ki jo je uporabljal njegov fizioterapevt.

Nekdanji teniški zvezdnik Greg Rusedski se je oglasil na družbenih omrežjih: "Celoten primer Jannika Sinnerja je zanimiv predvsem zato, kako hitro je bil obravnavan v primerjavi z drugimi primeri, ki so trajali več mesecev in let. Kako je to tako hitro sprejeto in rešeno? Sistem mora biti boljši za vse igralce, ne samo za najboljše."

Andy Roddick, nekdanja številka ena na ATP lestvici je tudi podal svoje mnenje: "Na spletu je tudi veliko govoric, ki pravijo 'vzemite mu zmago iz januarja. Tam je premagal mojega najljubšega igralca.' Ustavite se. Testirajo vas na vsakem turnirju za veliki slam. Zato ni možnosti, da ne bi bil 'čist' na OP Avstralije, če so ga toliko testirali. Količina v njegovem sistemu je ena milijardinka grama, oziroma 58.000-krat manjša od zrna soli. Kar je popolnoma skladno z razlago. Razlaga je, da je imel trener ureznino, poskušal jo je zdraviti s kremo, ki je zakonita tam, od koder prihaja tukaj pa ni zakonita. Masira Jannika, ki ima menda luskavico, krema se vtre v rano in tako menijo, da je prišlo do pozitivnega testa. "