Skakalci uspešno začeli sezono: Dresi? Ne smemo si dovoliti 'šlamparij'

"To me najbolj veseli,"je o prebujenju Petra Prevca na tekmah svetovnega pokala dejal glavni trener skakalcev Gorazd Bertoncelj. Sezona se je torej začela nadvse spodbudno, kanček je celotno sliko skalila le nepotrebna diskvalifikacija tako v Wisli kot Ruki. Pri slednji je kratko potegnil Prevc, ki je ostal brez stopničk. Da je krivda povsem na strani stroke, je poudaril tudi predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič.

"Spet se je pokazala naša rak-rana. Nismo postorili vsega, da ne bi prihajalo do nespametnih napak. Tekmovalci enostavno morajo zaupati materialu, da je vse v redu, in se ukvarjati le s svojim nastopom. Bliža se prvi vrhunec sezone, novoletna turneja, in ne smemo si dovoliti takšnih 'šlamparij'. To se mi zdi zelo pomembno, v glavah tekmovalcev morata biti mirnost in zaupanje v to, kaj počnemo," je na srečanju s skakalci ob vrnitvi s Finske poudaril Jasnič.