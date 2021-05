Skakalke motivirane pred izzivom olimpijske sezone

Najuspešnejša reprezentanca pod okriljem Smučarske zveze v pretekli sezoni, ženska skakalna reprezentanca, je danes v Žireh strnila misli ob prehodu iz stare v novo sezono. Skakalke pod vodstvom glavnega trenerja Zorana Zupančiča trenirajo že mesec in pol.

"S samo motivacijo po tako uspešni sezoni prav velikih težav nimamo. Treba je sestaviti zanimiv program in ohraniti mir v hiši. In ni nas strah, da potem ne bi prišli tudi dobri rezultati," je dejal glavni trener ženske skakalne reprezentance Zoran Zupančič. Veliko stvari, kot pravi, ne bodo spreminjali, le izpeljati jih bodo želeli natančneje. Cilji so visoki, poudarja zmagovalka skupnega seštevka sezone 2020/21 Nika Križnar, vseeno pa se je najprej posvetila predvsem šoli. "Vesela sem, da sem zdaj več poudarka dala šoli, ker mi to pomeni pomembno stvar v življenju. Ko bo šola končana, grem na polno v sezono, opraviti jo bo treba, kot se spodobi,"je dejala 21-letnica.

V petek se bodo skakalke prvič v tej pomladi podale na skakalnico. Tudi Križnarjeva pravi, da ima še nekaj rezerv. "Odpraviti moram minuse, nadoknaditi pomanjkljivosti. Pri tehniki, pri sami točnosti imam še precej stvari za popraviti. Lani skoki zagotovo še niso bili povsem popolni, kljub temu da sem osvojila veliki kristalni globus. Zdaj gledam naprej, proti olimpijskim igram, to je zame pomembna točka v sezoni 2021/22,"je izpostavila najboljša skakalka prejšnje zime. Tudi Ema Klinec bo v petek po slabih dveh mesecih znova stopila na skakalne smuči in se spustila po skakalnici. "Misli so usmerjene v naslednjo sezono, v prihodnost, zagotovo pa je prejšnja sezona ostala v meni– kot stopnička, ki me še pelje do višjih mest, do boljših uvrstitev. Menim, da smo dobili recept, kako premagati svetovni vrh, ki smo ga kar nekaj časa iskali. To moramo zdaj le še izpiliti,"je samozavestno pristavila Klinčeva.

icon-expand Ema Klinec ponosno razkazuje zlato medaljo! FOTO: AP

Na treningu v Žireh je bila šesterica skakalk, med njimi tudi Špela Rogelj, ki je ob koncu sezone skakala vse bolje. Zdaj jo muči predvsem poškodba kolena. "Prosti smo bili manj, kot smo morda mislili, da bomo, a glede na vse razmere v državi se nenazadnje tudi na dopust nisem odpravila nikamor. Trenutno vse poteka normalno, nekaj težav imam s kolenom, a bo že kmalu vse v najlepšem redu," je prepričana Rogljeva. "Lansko poletje je bilo čisto drugačno, kot sem bila vajena, in sicer zaradi rehabilitacije. Letos te zadeve ni. Z glavo se je treba pripraviti, narediti napredek pri rezervah, ki jih imam, to je predvsem v letu in pri doskoku," pa je o željah za prihodnjo sezono dodala Urša Bogataj. Slednja ima po strgani križni vezi zdaj za sabo sezono brez večjih težav s poškodbami in mirneje pričakuje novo tekmovalno obdobje.

icon-expand Katra Komar, Špela Rogelj, Nika Križnar in Ema Klinec FOTO: Damjan Žibert

Ob štirih bolj izpostavljenih skakalkah sta trenirali tudi Katra Komarin Jerneja Brecl. Predvsem prispevek slednje v pokalu narodov je slovenska reprezentanca pogrešala v zaključku sezone po dobrih nastopih na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu. Breclova se je zaradi osebnih razlogov odpovedala nastopom v zaključku sezone. V novi pa si želi predvsem napredka na vseh področjih. "Na rezultat ne bom gledala, želim si prikazati nekoliko več kot v pretekli sezoni. Sploh na tekmah so se mi stvari odvijale v napačno smer in to bom poskusila popraviti,"je dejala 19-letnica. Zimska sezona ženskih smučarskih skokov se bo predvidoma začela 4. decembra v norveškem Lillehammerju, poletna pa v poljski Wisli 17. julija.