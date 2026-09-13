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Škandal v Ljubljani: rokometni trener 'davil' lastnega igralca

Ljubljana, 13. 09. 2026 13.58 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Incident na rokometni tekmi med MRK Ljubljano in RD Koprom

Slovensko rokometno prvenstvo je znova poskrbelo za neljube prizore, ki zagotovo v naše dvorane ne bodo privabili novih navijačev. Tokrat je bil v "glavni vlogi" trener MRK Ljubljane Gregor Cvijič, ki je med tekmo za vrat zagrabil svojega igralca Luko Pernovška. Cvijiču takšni incidenti na žalost niso tuji.

Portal Handballia je objavil slike, na katerih je očitno, da je Gregor Cvijič konkretno prekoračil mejo zdravega okusa. Ljubljančan je ob robu terena za vrat zagrabil svojega igralca Luko Pernovška, ki je zgolj hodil mimo klopi. Do incidenta je prišlo na tekmi drugega kroga 1. B lige med domačo ekipo MRK Ljubljano in RD Koper. Domači trener je poskrbel za res neokusen prizor, ki pa na žalost za omenjenega trenerja ni nič novega.

Kot so nam še zaupali pri Handballii je Cvijič na podoben način obračunaval že, ko je vodil Škofjo Loko. Takrat se je znesel nad rokometašem Aleksandrom Atanasovim. Na odziv Rokometne zveze Slovenije (RZS) in MRK Ljubljane še čakamo.

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