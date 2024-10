Skinner zaprl vrata, Edmonton zmagal na domačem ledu

Kanadski vratar Stuart Skinner je zbral 27 obramb, Edmonton Oilers pa so s tem v petek v domači dvorani Rogers Place premagali Pittsburgh Penguins s 4:0. Skinner, ki bo 1. novembra dopolnil 26 let, je prvič v novi sezoni zaprl svoja vrata, sicer pa petič v ligi NHL na tekmi ni dovolil zadetka.

Evan Bouchard in Mattias Ekholm sta dosegla po gol in podajo, Viktor Arvidsson pa tri podaje za Oilers. Podprvakom pretekle sezone, ki so v končnici izločili Los Angeles Anžeta Kopitarja, v novi sezoni ne gre vse po načrtih. Prišli so do komaj tretje zmage na osmih tekmah ter so predzadnji v razvrstitvi pacifiške skupine, v kateri je tudi ekipa LA Kings. Joel Blomqvist je zbral 46 obramb za Penguins, ki so izgubili štirikrat po vrsti. Edmonton je v prvi tretjini strelski dvoboj s Pittsburghom dobil s kar 19:5. Leon Draisaitl je Oilerse v 13. minuti druge tretjine popeljal v vodstvo z 1:0. Bouchard je povišal na 2:0 pet minut kasneje 17:35 s strelom z zapestja in z višine. Ryan Nugent-Hopkins je zadel po 16 sekundah tretje tretjine in povišal na 3:0. Izid tekme je postavil Mattias Ekholm.

Zelo dobro gre Vegas Golden Knights. Zlati vitezi so doma v T-Mobile Areni dosegli tri zaporedne zadetke v razmaku minute in 25 sekund proti koncu tretje tretjine za zmago s 6:4 nad gosti iz Kanade, ekipo Ottawo Senators. Tomaš Hertl je izenačil na 4:4 za Vegas z enkratnim udarcem ob igralcu več, Keegan Kolesar pa je poskrbel za vodstvo Golden Knights s 5:4 manj kot tri minute pred koncem. Ivan Barbašev je nato zadel v nebranjena vrata za končnih 6:4. "To ni bila naša najboljša igra," je dejal Hertl. "Na splošno nismo igrali najboljše. Nekako smo se trudili, da bi naša igra tekla. Imeli smo nekaj napak. Nihče se ne sprašuje, kako, a dobili smo dve točki."

Barbašev je dvakrat zadel, Alex Pietrangelo je prispeval tri asistence, Jack Eichel, Tanner Pearson in Mark Stone pa vsak po dve podaji za zlate viteze, ki so dobili svojo peto zaporedno domačo tekmo na začetku sezone. Adin Hill je zbral 35 obramb. "V redni sezoni z 82 tekmami boš kdaj zmagal tudi takrat, ko ne boš najboljši," je dejal trener Vegasa Bruce Cassidy. "Danes nismo bili pravi. Ne bom olepševal ničesar. Včasih smo bili grozni, a na koncu se moraš lotiti svoje igre." Adam Gaudette je zadel dvakrat, Claude Giroux in Drake Batherson pa sta dosegla vsak gol in podajo za senatorje, ki so zmagali tri od štirih dvobojev. Linus Ullmark je v svoji vrnitvi zbral 22 obramb, potem ko je izpustil štiri tekme zaradi zdravstvenih težav. Las Vegas in Calgary sta na vrhu tihomorske divizije izenačena z 11 točkami, točko manj imajo Kopitarjevi kralji.

