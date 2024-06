Rokometaši Urbanscape Loke so zapolnili zadnje, 12. mesto med udeleženci Lige NLB v sezoni 2024/25. Zmagali so tudi na povratni tekmi kvalifikacij, v Radovljici so bili boljši s 30:26. Škofjeločani so slavili zmago že na prvem dvoboju, ko so bili na zadnji dan v maju v domači dvorani boljši s 33:31.