Skoraj štiri tisoč navijačev v Tivoliju videlo petardo v domači mreži

V prvi tretjini so bili za odtenek boljši in nevarnejši domači, ki pa so morali dvakrat loviti zaostanek. Celovčani so izkoristili prvo prednost igralca več, so pa nato domači vrnili z enako mero, ko je hitro zadel Nicolai Meyer. A gostje so nato izkoristili polprotinapad v 18. minuti, po katerem je Luka Kolin v vratih zmajev klonil še enkrat. Vendar je zmajem uspelo spet hitro izenačiti, spet je po uspešnem "power playu" s podobnega položaja kot prvič zadel Meyer.

Nadaljevanje je najprej prineslo premoč domače zasedbe in dve veliki priložnosti; prvo je zapravil Žiga Mehle, ko je bil skoraj sam pred Florianom Vorauerjem, drugo pa so imeli domači v trenutkih z igralcem manj na ledu. Trije so pobegnili v protinapad, a so se v ključnem trenutku pred golom zapletli in ostali brez vodstva.

Celovčani so to kaznovali ob naslednjih dveh "power playih". Oba so izkoristili in tako prednost pred zadnjo tretjino prvič na dvoboju povišali na dva gola.

Te razlike nato domačim ni več uspelo zmanjšati. Imeli so še nekaj priložnosti, najlepšo Marcel Mahkovec, a niso zadeli. Kot tudi ne ob svoji zadnji številčni prednosti osem minut pred koncem. Čvrsti Celovčani pa so tekmo s prednostjo pripeljali do končnice, v kateri so nato izkoristili še prazna vrata domače ekipe in z golom po podaji Jana Muršaka zadeli za potrditev uspeha.

Naslednjo tekmo bodo Ljubljančani spet igrali s koroškim tekmecem, v petek z beljaškim VSV v gosteh.