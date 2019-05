Škoti slovensko golfistko označili za fenomen

Uvodna tekmovalna dneva sta potekala na igrišču Royal Troon Portland (66, 69), odločilni dan turnirja pa so se igralke preselile na Royal Troon Old Course, kjer bo naslednje leto British Open za ženske - turnir z nagradnim skladom tri milijone evrov. Zadnji dan je slovenska predstavnica igrala 6 pod parom igrišča (66) in v treh turnirskih dneh za kar sedem udarcev ugnala najbližjo zasledovalko, Francozinjo Charlotte Bunel . Zmaga Babnikove na Odprtem prvenstvu Škotske za predstavnice nežnejšega spola prinaša točke za mesto v evropski ekipi za PING Junior Solheim Cup. “Odločilni dan turnirja so bile razmere za igranje izjemno zahtevne. Veter je predstavljal določeno tveganje, a ko sem naredila eagle (dva udarca pod parom), sem samo skušala nadaljevati z dobro igro. Nisem delala napak, vedela sem da lahko zmagam. Ostala sem osredotočena na igro,” je po zmagi na prizorišču povedala Babnikova.

Komaj 15-letna golfistka Pia Babnik je naslednja igralka priljubljene starodavne igre, ki bi lahko ime dežele na sončni strani Alp ponesla v višave. S športnimi dosežki, kot to počnejo prenekateri vrhunski slovenski športniki. Ljubljančanka ni nikoli skrivala želje po uspehu, njene napovedi so bile od nekdaj ambiciozne. Očitno ne brez osnove, kar je nedavno dokazala na Škotskem, na obali Ayrshire, kjer se je odvijalo tridnevno Helen Holm odprto prvenstvo Škotske za ženske. Odigrala ga je sanjsko.

Da je v zares izjemni formi je dokazala tudi pred kratkim v Moravcih, kjer je na Mednarodnem prvenstvu Slovenije uvodni dan, v izjemno zahtevnih razmerah za igro, odigrala -5 in imela s 67 udarci, tudi absolutno gledano najboljši izkupiček dneva. Z vrhunskimi nastopi si je je prigarala ničkoliko povabil na številne kakovostne turnirje, kot je denimo LET ACCESS na Češkem, z nagradnim skladom 120.000 €. Do takrat pa se zaveda, da je potrebnega veliko treninga na domačem igrišču v Trnovem.

Škoti jo vidijo na Solheim pokalu

Mediji, ki so nastop Babnikove spremljali na prizorišču turnirja so prepričani, da se bo vrnila na Škotsko, da bo zaigrala na Solheim pokalu, ko se bosta merili evropska in ameriška ekipa. Mlada igralka ne skriva želje po tem, da bi bila del evropske ekipe, a se zaveda, da je še veliko igralk, ki si želijo mesta med izbrankami. A glede na to, da je na Helen Holm odprtem prvenstvu Škotske tako zelo navdušila, da gre za izjemno pomembno odskočno desko na poti obetavnih igralk, ji veliki met res lahko uspe. “Gledalci so imeli priložnost, da se na lastne oči prepričajo, da gre za nov golfski fenomen!” S takšnimi besedami so na britanskem spletnem portalu The Courier opisali nastop Ljubljančanke.