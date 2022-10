Skozi kvalifikacije Morioke le Mia Krampl

Morioka na Japonskem do sobote gosti prvo tekmovanje v svetovnem pokalu v novi olimpijski disciplini balvani-težavnost. Od treh Slovencev na startu se je skozi kvalifikacije prebila le Mia Krampl in si zagotovila mesto v petkovem polfinalu. Na zadnji tekmi svetovnega pokala v letu 2022 sta izpadla Vita Lukan in Anže Peharc, oba na 22. mestu.

Tekmovanje na Japonskem, s katerim bo padel zastor na letošnjo sezono mednarodnih tekmovanj najvišje kakovostne ravni v športnem plezanju, sta izpustila najboljša Slovenca Janja Garnbret in Luka Potočar. Tako Garnbretova kot Potočar sta sezono končala kot prvaka letošnjega svetovnega pokala, obema je pripadla zmaga v skupni razvrstitvi v težavnosti svetovnega pokala v ženski oziroma moški konkurenci. Potočar je prvič postal zmagovalec seštevka svetovnega pokala, za Garnbretovo pa je že deseti osvojeni seštevek, peti v seštevku težavnosti. Mia Krampl, ki je na evropskem prvenstvu v Münchnu v olimpijski kombinirani disciplini balvani-težavnost postala evropska podprvakinja in je zaostala zgolj za šampionko Janjo Garnbret, je v današnjih kvalifikacijah zasedla 13. mesto. Polfinale si je priborila na podlagi odličnega dosežka v težavnostnem delu kvalifikacij. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Golničanka je v balvanih vpisala 18. dosežek kvalifikacij, v težavnosti pa je bila skupaj s Chaehyun Seu iz Južne Koreje tretja najboljša z višino 38+. Skupaj je dosegla izkupiček 101,6 točke. Zmagovalka kvalifikacij je domačinka Ai Mori (183,2 točke), ki je edina dosegla vrh kvalifikacije smeri v težavnosti, v balvanih pa je bila sedma. Balvanski del kvalifikacij je s štirimi vrhovi balvanskih smeri osvojila Francozinja Oriane Bertone, ki je bila sedma v težavnosti. Bertonejeva je bila tretja z izkupičkom 159,4 točke, drugo mesto kvalifikacij je pripadlo Američanki Natalii Grossman (160,8 točke), ki je bila druga po balvanih in težavnosti. Na startu današnjih kvalifikacij sta bila tudi Vita Lukan in Anže Peharc. Lukanova (57,5 točke) je med 28 tekmovalkami zasedla končno 22. mesto, potem ko je bila 20. v balvanih in 18. v težavnosti. Za polfinale bi morala osvojiti vsaj 74,6 točke. Tudi Peharc (88,5 točke) je v moških kvalifikacijah zasedel 22. mesto, v balvanih je bil sedmi, v težavnosti pa 26.. Kvalifikacije je dobil Američan Sean Bailey z izkupičkom 163,2 točke, potem ko je bil drugi v balvanih in drugi v težavnosti. Peharca je od polfinala ločilo le 0,3 točke. V polfinale se uvrsti 20 najboljših. Moški finale bo na sporedu v petek, ženski pa bo v soboto.