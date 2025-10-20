'Skrajni čas je, da (od)igramo brez črnih lukenj'

Ekipo Slovana čaka prvo gostovanje v EHF Evropski ligi. V torek se bodo na Danskem borili z ekipo SAH-Arhus. Slednja je v prvem krogu na gostovanju premagal španski Granollers.

Ilija Brozović in Staš Slatinek Jovičić FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Ljubljanska ekipa je na generalki za tekmo proti Skanderborgu v Stični le remizirala proti Ivančni Gorici, točko pa je po pravi drami osvojila v izdihljajih tekme po izenačujočem golu Matica Suholežnika. Danski rokometaši so v prvem krogu ugnali Granollers z 31:26, tokrat bodo igrali na domačem terenu, kar bo za njih zagotovo dodatna prednost. RD LL Grosist Slovan pa bo prvič v EHF Evropski ligi v sezoni 2025/26 igral na gostovanju. "Zagotovo bo zelo zahtevno, tudi zato, ker igramo na gostovanju. Čaka nas precej dolga pot do Danske in tekma proti hitri danski ekipi," za uradno klubsko spletno stran pravi kapetan Slovana Ilija Brozović.

Bržčas najtežja tekma v skupini C, kjer igra Slovan. Po zmagi nad romunsko Baia Mare ni bilo veliko časa za pripravo, a kot razmišlja izkušeni krožni napadalec, skrivnosti ni. "Danci so zelo dobra ekipa, ki igra klasičen skandinavski rokomet. Zelo hiter, veliko igrajo ena na ena, mi pa, kot ste lahko videli, imamo to sezono težave s konstantnostjo. Pojavljal se nam veliko tako imenovanih črnih lukenj, kar moramo popraviti, če želimo zmagati na Danskem."

Uroš Zorman FOTO: Damjan Žibert icon-expand