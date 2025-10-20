Svetli način
Drugi športi

'Skrajni čas je, da (od)igramo brez črnih lukenj'

Ljubljana, 20. 10. 2025 13.54 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Ekipo Slovana čaka prvo gostovanje v EHF Evropski ligi. V torek se bodo na Danskem borili z ekipo SAH-Arhus. Slednja je v prvem krogu na gostovanju premagal španski Granollers.

Ilija Brozović in Staš Slatinek Jovičić
Ilija Brozović in Staš Slatinek Jovičić FOTO: Damjan Žibert

Ljubljanska ekipa je na generalki za tekmo proti Skanderborgu v Stični le remizirala proti Ivančni Gorici, točko pa je po pravi drami osvojila v izdihljajih tekme po izenačujočem golu Matica Suholežnika. Danski rokometaši so v prvem krogu ugnali Granollers z 31:26, tokrat bodo igrali na domačem terenu, kar bo za njih zagotovo dodatna prednost. RD LL Grosist Slovan pa bo prvič v EHF Evropski ligi v sezoni 2025/26 igral na gostovanju. "Zagotovo bo zelo zahtevno, tudi zato, ker igramo na gostovanju. Čaka nas precej dolga pot do Danske in tekma proti hitri danski ekipi," za uradno klubsko spletno stran pravi kapetan Slovana Ilija Brozović.

Bržčas najtežja tekma v skupini C, kjer igra Slovan. Po zmagi nad romunsko Baia Mare ni bilo veliko časa za pripravo, a kot razmišlja izkušeni krožni napadalec, skrivnosti ni. "Danci so zelo dobra ekipa, ki igra klasičen skandinavski rokomet. Zelo hiter, veliko igrajo ena na ena, mi pa, kot ste lahko videli, imamo to sezono težave s konstantnostjo. Pojavljal se nam veliko tako imenovanih črnih lukenj, kar moramo popraviti, če želimo zmagati na Danskem."

Uroš Zorman
Uroš Zorman FOTO: Damjan Žibert

Za Slovan je to prva sezona v evropskih tekmovanjih v 15 letih, prvič sploh pa v tako visoko rangiranem tekmovanju pod okriljem EHF. Vsekakor si želi Slovan čim boljše igre in napredovanje iz skupine. Proti danski zasedbi bo ključna obramba, pravi Brozović: "Naše prednosti je lahko trdna obramba vseh 60 minut. Če odpravimo vsaj nekaj težav s temi črnimi minutami, kar mislim, da lahko in zmoremo, potem smo na dobri poti. To smo pokazali v pretekli sezoni in moramo začeti kazati prave igre tudi zdaj – ko igramo naš rokomet, nam drugi težko parirajo – zato menim, da bi to lahko bila naša prednost na Danskem." In še recept za uspeh: "Trda obramba in hitri polprotinapadi ter brez brezglavega izgubljanja žog."

