Legendarni Škrbić razgrajal v Zemunu, noč s sestro in zetom preživel za zapahi

Dragan Škrbić, nekdanji rokometaš Celja Pivovarne Laško in srbski reprezentant, je v Zemunu poskrbel za incident. Doma je priredil glasno zabavo, na pritožbe sosedov so se odzvali policisti, do katerih pa se je neprimerno obnašal. Zmerjal jih je in jim ni hotel pokazati dokumentov, zato so ga odpeljali v pripor.

Škrbić (na fotografiji) med tekmo pokala narodov z Dansko v Beogradu leta 2003. FOTO: AP Kot poroča spletna stran tabloida Kurir, so na policijsko postajo skupaj z Draganom Škrbićem privedli tudi njegovo sestro, ki je praznovala rojstni dan, in zeta. Vsi naj bi bili močno alkoholizirani in so noč preživeli v priporu. Za Celje je zdaj 52-letni rokometaš, rojen v Kuli, nastopal med letoma 1998 in 2000, potem pa je prestopil najprej v nemški Northorn, nato še v Barcelono. Z njo je postal evropski prvak in pri njej leta 2007 končal kariero. Mednarodna rokometna zveza ga je leta 2000 razglasila za igralca leta.