Skromen slovenski start na plavalnem SP, svetovni rekord Ariarne Titmus

Gre za plavalca, ki sta napovedala, da bosta vrhunsko formo prikazala šele prihodnje leto februarja na naslednjem SP v Dohi. John Peter Stevens je pred nekaj meseci namreč odšel na treninge v Trst in se na novo delo še privaja, Katja Fain pa je v poplavi pokoronskih tekmovanj sezono vzela kot pripravo na olimpijsko leto 2024 in tekmo v Fukuoki le kot postajo do naslednjega SP. Kljub temu je 28-letni Stevens dosegel zanj dober izid, saj se je z 1:01,59 osebnemu rekordu približal na tri desetinke sekunde, kar je lep obet za nastop v paradni disciplini na pol krajši razdalji. Z 58,26 je bil najhitrejši Kitajec Haying Qin . Za polfinale je zadostoval izid 1:00,22. Ta izid je v Sloveniji doslej premagoval le Ravenčan Damir Dugonjić , na SP v Kazanu 2015 zadnji slovenski finalist na tovrstnem tekmovanju. Enaindvajsetletna Katja Fain je bila s 4:18,05 debelih devet sekund slabša od osebnega rekorda, tekma pa je služila tudi kot priprava za nastop na pol krajši razdalji.

Svetovni rekord Ariarne Titmus na 400 m prosto

Avstralska olimpijska prvakinja Ariarne Titmus je na svetovnem prvenstvu v plavanju v Fukuoki na Japonskem zmagala na 400 m prosto in s 3:55,30 dosegla nov svetovni rekord. S 3:55,38 je kar za 68 stotink sekunde izboljšala letos marca v Torontu dosežen rekord 16-letne Kanadčanke Summer McIntosch. Drugo mesto je osvojila legendarna Američanka Katie Ledecky, bron pa presenetljivo Novozelandka Erika Fairweather, ki je na zadnji dolžini bazena ugnala McIntoshovo in jo zrinila z zmagovalnega odra. "To tekmo sem komaj čakala. Boj s Katie in Summer je vedno zelo oster in to te žene naprej. Res je lepo biti del tega," je po tekmi povedala 22-letna Avstralka, ki je že v coni, kjer se dajejo izjave novinarjem, prejela tudi simbolični ček v višini 30.000 dolarjev (približno 26.900 evrov) za dosežen rekord.

Moško tekmo na 400 m prosto je v izjemnem finalu dobil Avstralec Samuel Short, ki je 3:40,68 v dramatičnih zadnjih zamahih za vsega dve stotinki sekunde ugnal olimpijskega prvaka, Tunizijca Ahmeda Hanfaouija. Evropi je prvo kolajno priplaval bronasti Nemec Lukas Märtens. Eno večjih presenečenj je tudi diskvalifikacija avstralske favoritinje Kaylee McKeown na 200 m mešano, srebrne z lanskega SP, zaradi napake pri tehniki plavanja.