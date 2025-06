Skromna fanta, njuno finale, ki je rešilo tenis in obljuba desetletja užitkov

Igralci se na teniškem igrišču ne morejo skrivati za izgovori, ki so športnikom v drugih, predvsem ekipnih, športih redno na voljo. Med belimi črtami, ki označujejo meje igrišča igralci nimajo nikogar, na kogar bi lahko preložili krivdo za svoj neuspeh. Sami se morajo soočiti s pritiskom, vremenskimi pogoji, opremo, stresom, napakami in predvsem nasprotniki, ki lovijo enak cilj kot oni. Med temi črtami ni prostora za izgovore. Slaba igra, napake, fizična pripravljenost – vse je neposredno odvisno zgolj in samo od posameznika.

Vseskozi je na drugi strani mreže nekdo, ki je pred obračunom neumorno iskal vse šibkosti v igri nasprotnika. Vsi jih imajo, tudi največji. Vsi največji so izgubljali v finalih turnirjev za grand slam. Novak Đoković jih je za zdaj osvojil največ, a tudi Srb, ki je na pred leti pogosto deloval nepremagljivo, je zmagal v "zgolj" dveh tretjinah (24 od 36) svojih finalov na največjih turnirjih. Roger Federer je bil še za dva odstotka slabši od Srba. Rafael Nadal je zmagal v 73 odstotkih finalnih obračunov na turnirjih za grand slam. Govorimo o trojici najboljših vseh časov. Boleči porazi so neizogiben del kariere profesionalnega teniškega igralca. Đokoviću sta velike bolečine zadala Federer in Nadal, kar jima je pozneje Srb vrnil z enako mero. Nekaj časa je Đoković deloval neustavljivo, nato so se na sceni pojavili oče čas, Carlos Alcaraz in Jannik Sinner .

Alcaraz je leta 2023 Srbu preprečil osvojitev slovitega koledarskega grand slama. Španec mu je nož v srce zabil na sveti wimbledonski travi, ki je bila Srbu vedno najljubša podlaga. Đoković od takrat ni osvojil turnirja velike četverice. Po tej zmagi so Alcarazu napovedovali popolno dominacijo. Številni so se spraševali, ali mu bo uspelo v rekordnem času prehiteti Đokovića po številu lovorik na največjih turnirjih. Španec je nasmejan, na videz vedno pozitiven, ustvarjen za status zvezdnika. O njegovi igri ni smiselno izgubljati besed, saj pomanjkljivosti v njej najdejo le njegovi najbolj pedantni kritiki. Na sceno je stopil rešitelj tenisa. A vsak junak potrebuje svoj protipol.

Jannik Sinner in Carlos Alcaraz se poznata zelo dobro. V mlajših letih sta se Španec in Italijan sicer srečala zgolj enkrat. V prvem krogu turnirja v Alicanteju leta 2019 je slavil Alcaraz, ki je nato že v drugem krogu moral priznati premoč izkušenemu Čehu Lukasu Rosolu . Že leta veljata za najbolj obetavna igralca v svetu tenisa. Čeprav je Alcaraz leto mlajši, je na veliko sceno skočil pred Italijanom, ki se je v mlajših letih pogosto ukvarjal s fizičnimi težavami in poškodbami. Šele lani, ko je Alcaraz na svojem računu imel že dva grand slama, je Sinner v Avstraliji osvojil svoj prvi turnir velike četverice. Po zmagah na lanskem OP ZDA in letošnjem OP Avstralije pa je Sinner v nedeljsko finale vstopil z zgolj enim osvojenim turnirjem za grad slam manj od Alcarazovih štirih.

Mentaliteta Španca je na prvi pogled zelo podobna pristopu njegovega upokojenega rojaka Nadala. Ne glede na rezultat, vedno verjame, da je preobrat mogoč. Ključna razlika med njima pa je ta, da je Španec v svojih najboljših časih računal na to, da bo njegov nasprotnik sčasoma podlegel pritisku in izgubil. Na drugi strani Alcaraz deluje kot nekdo, ki uživa v izzivu zaostanka in verjame v svojo sposobnost, da s svojim načinom igre zmaga in dominira tudi, ko vsi drugi dvomijo vanj. Čeprav pred tem obračunom nikoli ni zmagal po dveh nizih zaostanka in čeprav je Sinner igral izjemno, je Alcaraz vztrajal in verjel v veliki preobrat. Kljub zmagi v tretjem nizu, ga je čakalo še ogromno dela. V četrtem nizu je pri zaostanku s 5:4 v igrah serviral za ostanek v igri. Zaostajal je z 0:40 in verjetno so vsi na tribunah stadiona v Parizu in pred televizijskimi ekrani po celotnem svetu že sprejeli njegov na videz neizogiben poraz. Njegov nasprotnik je bil preprosto izjemen, ampak Alcaraz je imel drugačne načrte.

"Španci ne umirajo," je Carlos Alcaraz dejal Novaku Đokoviću po finalu turnirja serije 1000 v Cincinnatiju leta 2023. Takrat je Srb mladega Španca premagal šele po treh urah in 49 minutah igre, kar je še vedno najdaljši finale v zgodovini obračunov na tri nize. Đoković je po porazu v prvem nizu rešil točko za osvojitev naslova in prišel do velikega preobrata. Že takrat je bilo Srbu jasno, kako izjemno nadarjen je njegov mladi nasprotnik. Alcaraz je očitno pozorno spremljal izkušenega nasprotnika in dve leti pozneje mu je ta izkušnja prišla zelo prav.

Ni se ustrašil in začel igrati zadržano v upanju, da bo Sinner popustil, ampak je nasprotnika še naprej neusmiljeno napadal. Potencialno odločilno igro je preživel in že v naslednji je znova ustavil nasprotnika, ki je bil nemočen kljub dobri predstavi. Tako kot je Đoković storil proti njemu leta 2023, je Španec zadnja dva niza dobil v tiebreaku. Ohranil je izjemno statistiko v obračunih, ki so bili odločeni šele po petih nizih, saj ga je do zdaj v petem nizu premagal le Italijan Matteo Berrettini leta 2022. Sinnerju pa je zadal šele tretji poraz na njegovih zadnjih 50 obračunih. V vseh treh primerih ga je premagal prav Alcaraz.

Sinnerja bo ta poraz verjetno bolel zelo dolgo. Španec mu je zadal prvi boleč udarec in posledična brazgotina ni zanemarljiva. Skoraj zagotovo to ne bo njun zadnji obračun v finalih turnirjev velike četverice. Tako kot šampioni pred njima bosta tudi Italijan in Španec še boljša in bolj odločna po epski pet ur in 29 minut dolgi bitki. Tokrat je bil velik zmagovalec Alcaraz, ki je tako kot Federer pred njim zmagal v svojih prvih petih finalih na turnirjih za grand slam. Tako kot Nadal je tudi Alcaraz pri 22 letih, enem mesecu in treh dneh starosti osvojil svoj peti grand slam turnir. Skupaj z Đokovićem sta edina igralca v zgodovini tenisa, ki sta dvakrat osvojila turnir velike četverice, potem, ko sta na njem rešila zaključno žogo za nasprotnika.

Carlos in Jannik sta v mladosti spremljala Federerja, Đokovića in Nadala in se pridno učila. Zavedata se, da se na teniškem igrišču ne moreta skriti. Oba sta logična posledica legendarnih spopadov velikanov pred njima in oba na trenutke delujeta neustavljivo. Ravno zato vsi ljubitelji tenisa domnevamo in upamo, da smo v nedeljo bili priča le prvemu od mnogih spektakularnih obračunov med igralcema, ki bosta navdihnila naslednjo generacijo šampionov.