Skromni Ekvadorec s podporo Lenina v boj z Rogličem in druščino

"Lokomotiva iz Charchija", kot se je zaradi rodne pokrajine prijel vzdevek Richarda Carapaza , je v 14. etapi suvereno prisopihala na sam vrh skupnega seštevka letošnje dirke po Italiji. Ekvadorec je presenetil slovenskega aduta Primoža Rogliča in v cilj prišel z lepo prednostjo, ki je zadostovala za to, da je kot prvi v zgodovini svoje države oblekel cenjeno rožnato majico.

Oglasil se je tudi predsednik Lenin Carapaz ni vešč le vzpenjanja na kolesu, je namreč tudi navdušen pohodnik. Po tem, ko je dobil dirko po Gvatemali leta 2013 so ga kolumbijski ogledniki hitro opazili in odpeljali na svojo stran meje, po zmagi na dirki Vuelta de la Juventud pa so zanj slišali tudi v Evropi: prvo priložnost je dobil v pamplonskem Lizarteju, nato pa je podpisal za najmočnejši Movistar, za katerega nastopa dandanes, zaradi Marca Pantanija pa je italijanska pentlja zanj še malce bolj posebna.

"Zgodilo se je v najstniških letih. Mama je nekaj časa bolehala za rakom in moral sem skrbeti za krave. Molzel sem jih, jih hranil," se je težkih trenutkov spominjal Carapaz, tri krave so namreč predstavljale glavni vir družinskih dohodkov. Z mamo je, na vso srečo, zdaj vse v najlepšem redu.

"Jaz sem Richie in to je to," je glede zapletene izgovorjave svojega imena in vzdevkov italijanskemu športnemu dnevniku La Gazzetta dello Sport povedal Carapaz. "Rodil sem se v vasici, ki je 20 minut oddaljena od Kolumbije, tam pa sem živel vse do takrat, ko sem začel dirkati v Kolumbiji,"je spregovoril tudi o svoji začetkih.

"Veliki Richard Carapaz! Zmagal je na 14. etapi in je zdaj v skupnem vodstvu. Hvala, ker si nam prinesel to srečo in ta ponos. Država slavi in prepoznali bomo njegov uspeh tako, kot si zasluži," je prek Twitterja sporočil Moreno.

Priljubljen tudi v Kolumbiji

Slavijo tudi Ekvadorci v Italiji, po podatkih Gazzettejih je bilo v državi leta 2016 okoli 83.000. Večinoma opravljajo slabo plačana dela (negovalci, pomočniki v gospodinjstvu, avtoprevozniki, gradbeniki), največ pa jih živi v industrijskem trikotniku med Milanom, Torinom in Genovo. Tudi zato ob cestah, po katerih poteka letošnja dirka, ponosno vihrajo številne ekvadorske trobojnice s kondorjem v sredini.

"To je lepo, zadovoljen sem in ganjem, ko to vidim. Tekmujem za Ekvador. Pravi kolesar sem postal v Kolumbiji, na radiih in kolumbijskih televizijah me imajo za svojega, a ponosen sem, da sem Ekvadorec," pravi Carapaz.