Skrušeni Nadal: Psihično sem uničen

Šestintridesetletnik z Majorke si je ob koncu drugega niza poškodoval kolk, zaradi česar je moral vzeti zdravniški premor. Že pred tem pa ni deloval najbolje in nikakor ni našel prave igre ob agresivnem pristopu 27-letnega Mackenzieja McDonalda iz Kalifornije.

"Nisem želel zapustiti igrišča in predati dvoboja kot branilec naslova. Bolje je tako, izgubil sem in tu ni več česa dodati, le čestitam lahko tekmecu," je uvodoma dejal Rafael Nadal na novinarski konferenci po dvoboju.

"To je šport, ni pomembno, koliko priložnosti imaš, do samega konca moraš dati vse od sebe. To je filozofija in bistvo športa samega. Tega se držim skozi celotno kariero," je še dejal skrušeni Nadal, ki je bil ob odsotnosti prvega igralca sveta in rojaka Carlosa Alcaraza prvi nosilec v Melbournu.