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Škulj postal najmlajši državni prvak, Turk osvojil Idrijo

Idrija, 08. 11. 2026 17.23 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Maja Pavlin
Mark Škulj in Uroš Ocvirk

Slovenija ima novega državnega prvaka v reliju. Komaj 22-letni Mark Škulj je s sovoznikom Urošem Ocvirkom osvojil naslov državnega prvaka in postal najmlajši dirkač v zgodovini Slovenije, ki mu je uspel ta podvig. Na zadnjem reliju sezone v Idriji je sicer prevladoval osemkratni državni prvak Rok Turk, ki je z Blanko Kacin dobil vseh devet hitrostnih preizkušenj in slavil pred domačimi navijači. A Škulj je tokrat dirkal predvsem z mislijo na prvenstvo. Z nekoliko previdnejšo vožnjo je osvojil tretje mesto in si zagotovil svojo prvo državno lovoriko.

Po šestih relijih in napetih obračunih, v katerih so o zmagovalcih večkrat odločale zgolj sekunde, je letošnje državno prvenstvo dobilo novega prvaka. Mark Škulj in Uroš Ocvirk sta s Škodo Fabio RS Rally2 na 19. Rallyju Idrija uspešno dokončala, kar sta gradila skozi celotno sezono, ter prekinila dolgoletno prevlado izkušenejših slovenskih dirkačev.

Mark Škulj in Uroš Ocvirk na 19. Rally Idrija
Mark Škulj in Uroš Ocvirk na 19. Rally Idrija
FOTO: Maja Pavlin

Za Škulja ima naslov še poseben pomen. Pri 22 letih je namreč postal najmlajši državni prvak v zgodovini Slovenije in s tem izboljšal rekord Darka Peljhana, ki je leta 1993 do prvega naslova prišel pri 23 letih in devetih mesecih.

Turk dobil vse preizkušnje, Škulj vozil za naslov

Čeprav je naslov pripadel Škulju, je zadnji reli sezone minil v znamenju Roka Turka in Blanke Kacin. Domačina sta s Hyundaijem i20 N Rally2 odlično izkoristila poznavanje idrijskih cest in bila najhitrejša na vseh devetih hitrostnih preizkušnjah.

Vodstvo sta prevzela že na sobotnem superspecialu po mestnih ulicah Idrije, kjer so dirkačem precej preglavic povzročale mokre in spolzke ceste. Tudi na nedeljskih preizkušnjah Zadlog, Ledine in Čekovnik tekmecem nista prepustila niti ene zmage ter reli končala na prvem mestu.

Turk in Kacinova sta reli končala s skupnim časom 58 minut in 8,8 sekunde ter najbližja zasledovalca, Mitjo Glasenčnika in Mateja Pistotnika, ugnala za minuto in 42,2 sekunde.

Rok Turk in Blanka Kacin na 19. Rally Idrija
Rok Turk in Blanka Kacin na 19. Rally Idrija
FOTO: Maja Pavlin

Drugo mesto v skupni razvrstitvi sta osvojila Mitja Glasenčnik in Matej Pistotnik, prav tako s Hyundaijem i20 N Rally2, tretje pa Škulj in Ocvirk.

A slednja tokrat nista potrebovala zmage. V Idrijo sta namreč prišla s 25 točkami prednosti pred Turkom in Kacinovo, za osvojitev naslova pa jima je zadostovalo že deseto mesto.

Škulj je zato ubral nekoliko drugačno taktiko kot na prejšnjih relijih. Namesto napadanja na vsaki hitrostni preizkušnji je predvsem pazil, da ne bi naredil napake, ki bi ga lahko stala naslova. Na posameznih preizkušnjah je tako večinoma osvajal tretja in četrta mesta, kar je bilo za končno slavje več kot dovolj.

Da bo tokratna naloga drugačna, je napovedal že po sobotnem superspecialu. "Tokrat morava malo bolj paziti in ne pretiravati. Ampak na koncu je to mogoče še težje delo kot voziti na meji," nam je povedal v soboto zvečer.

Kot je pojasnil, lahko tudi pretirana previdnost pripelje do napak. Čeprav sta si želela čim boljše uvrstitve, je bil njun glavni cilj jasen – pripeljati dirkalnik do cilja in osvojiti naslov.

Sezona, v kateri so odločale tudi desetinke

Kako izenačen je bil letošnji boj za naslov, sta Škulj in Turk pokazala že na prejšnjih relijih.

V Železnikih je Škulj slavil s prednostjo vsega osem desetink sekunde, na septembrskem reliju v Novi Gorici pa sta s sovoznikom Ocvirkom po več kot 152 kilometrih hitrostnih preizkušenj Turka in Kacinovo ugnala za zgolj tri sekunde.

Prav zmaga v Novi Gorici je bila za mlado posadko izjemno pomembna. Škulj je z njo svojo prednost v skupnem seštevku povečal na 25 točk, s čimer je pred zadnjim relijem močno izboljšal izhodišče v boju za naslov.

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Turk je v Idriji sicer storil vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi prišel do svojega devetega naslova. Z zmago na vseh devetih hitrostnih preizkušnjah je potrdil svojo hitrost, vendar je za preobrat v skupnem seštevku potreboval tudi precej slabši rezultat Škulja.

Do tega ni prišlo. Škulj je zanesljivo pripeljal do cilja, končal na zmagovalnem odru in sezono sklenil z največjim uspehom dosedanje kariere.

Tretje mesto v končni razvrstitvi državnega prvenstva je pripadlo Marku Grossiju in Tari Berlot, ki sta s Citroënom C3 Rally2 na prvih petih relijih sezone zbrala 115,5 točke. Za uvrstitev na zmagovalni oder prvenstva je to zadostovalo kljub njuni odsotnosti na zadnjem reliju sezone. Grossi je sicer zmagovalec prejšnjih dveh izvedb Rallyja Idrija, a tokrat na domačih cestah ni nastopil.

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