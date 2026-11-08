Škulj postal najmlajši državni prvak, Turk osvojil Idrijo

Po šestih relijih in napetih obračunih, v katerih so o zmagovalcih večkrat odločale zgolj sekunde, je letošnje državno prvenstvo dobilo novega prvaka. Mark Škulj in Uroš Ocvirk sta s Škodo Fabio RS Rally2 na 19. Rallyju Idrija uspešno dokončala, kar sta gradila skozi celotno sezono, ter prekinila dolgoletno prevlado izkušenejših slovenskih dirkačev.

Mark Škulj in Uroš Ocvirk na 19. Rally Idrija FOTO: Maja Pavlin

Za Škulja ima naslov še poseben pomen. Pri 22 letih je namreč postal najmlajši državni prvak v zgodovini Slovenije in s tem izboljšal rekord Darka Peljhana, ki je leta 1993 do prvega naslova prišel pri 23 letih in devetih mesecih.

Turk dobil vse preizkušnje, Škulj vozil za naslov

Čeprav je naslov pripadel Škulju, je zadnji reli sezone minil v znamenju Roka Turka in Blanke Kacin. Domačina sta s Hyundaijem i20 N Rally2 odlično izkoristila poznavanje idrijskih cest in bila najhitrejša na vseh devetih hitrostnih preizkušnjah. Vodstvo sta prevzela že na sobotnem superspecialu po mestnih ulicah Idrije, kjer so dirkačem precej preglavic povzročale mokre in spolzke ceste. Tudi na nedeljskih preizkušnjah Zadlog, Ledine in Čekovnik tekmecem nista prepustila niti ene zmage ter reli končala na prvem mestu. Turk in Kacinova sta reli končala s skupnim časom 58 minut in 8,8 sekunde ter najbližja zasledovalca, Mitjo Glasenčnika in Mateja Pistotnika, ugnala za minuto in 42,2 sekunde.

Rok Turk in Blanka Kacin na 19. Rally Idrija FOTO: Maja Pavlin

Drugo mesto v skupni razvrstitvi sta osvojila Mitja Glasenčnik in Matej Pistotnik, prav tako s Hyundaijem i20 N Rally2, tretje pa Škulj in Ocvirk. A slednja tokrat nista potrebovala zmage. V Idrijo sta namreč prišla s 25 točkami prednosti pred Turkom in Kacinovo, za osvojitev naslova pa jima je zadostovalo že deseto mesto. Škulj je zato ubral nekoliko drugačno taktiko kot na prejšnjih relijih. Namesto napadanja na vsaki hitrostni preizkušnji je predvsem pazil, da ne bi naredil napake, ki bi ga lahko stala naslova. Na posameznih preizkušnjah je tako večinoma osvajal tretja in četrta mesta, kar je bilo za končno slavje več kot dovolj. Da bo tokratna naloga drugačna, je napovedal že po sobotnem superspecialu. "Tokrat morava malo bolj paziti in ne pretiravati. Ampak na koncu je to mogoče še težje delo kot voziti na meji," nam je povedal v soboto zvečer. Kot je pojasnil, lahko tudi pretirana previdnost pripelje do napak. Čeprav sta si želela čim boljše uvrstitve, je bil njun glavni cilj jasen – pripeljati dirkalnik do cilja in osvojiti naslov.

Sezona, v kateri so odločale tudi desetinke

Kako izenačen je bil letošnji boj za naslov, sta Škulj in Turk pokazala že na prejšnjih relijih. V Železnikih je Škulj slavil s prednostjo vsega osem desetink sekunde, na septembrskem reliju v Novi Gorici pa sta s sovoznikom Ocvirkom po več kot 152 kilometrih hitrostnih preizkušenj Turka in Kacinovo ugnala za zgolj tri sekunde. Prav zmaga v Novi Gorici je bila za mlado posadko izjemno pomembna. Škulj je z njo svojo prednost v skupnem seštevku povečal na 25 točk, s čimer je pred zadnjim relijem močno izboljšal izhodišče v boju za naslov.