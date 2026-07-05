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Škulj za 0,8 sekunde izmaknil zmago Turku

Železniki, 05. 07. 2026 16.09 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Maja Pavlin
13. Rally Železniki

Dvoboj, ki ga avtomobilistični navdušenci spremljajo že praktično eno leto. Na prvi letošnji dirki je slavil osemkratni državni prvak, na drugi mladi Mark Škulj. Lov za sekundami pa se je nadaljeval tudi na tretji dirki za državno prvenstvo, ki se je ta konec tedna preselila na Gorenjsko. Sobota je z vsemi štirimi hitrostnimi preizkušnjami pripadla Turku, a dan kasneje je Škulj vršil pritisk, vztrajno manjšal razliko ter naposled z 0,8 sekunde prednosti ponovil svoj uspeh v Velenju.

"Mogoče sva tokrat igrala na malo bolj varno igro," je po zaključku sobotnih hitrostnih preizkušenj, ko sta s sovoznikom Urošem Ocvirkom zasedala drugo mesto, dejal Mark Škulj. Nič kaj varno pa dvojica ni nadaljevala v nedeljo.

Že na prvem nedeljskem brzincu sta dirkalnik pognala na vse ali nič ter začela svoj napad na prvo mesto. Počasi, a vztrajno sta manjšala 9-sekundno razliko, ki sta jo v soboto ustvarila Rok Turk in Blanka Kacin, osvajala brzinec za brzincom ter že na predzadnji nedeljski hitrostni preizkušnji poskrbela za prevrat dirke.

Rok Turk z ekipo na zaključku 13. Rally Železniki
Rok Turk z ekipo na zaključku 13. Rally Železniki
FOTO: Uroš Modlic

"Čaka naju še zadnji brzinec – bova videla, kako bo tam," je dejal Škulj po spremembi na vrhu lestvice, a ob tem napovedal "popoln napad". Ki mu je tudi uspel.

Železnike, na katerih je sicer Turk slavil že sedemkrat (osemkrat pa v razvrstitvi za državno prvenstvo), je tokrat z 0,8 sekunde prednosti pokoril Škulj in tako obranil vodstvo v skupnem seštevku iz Velenja.

Najtesnejša zmaga v zgodovini državnega prvenstva

V Zvezi za avtošport Slovenije AŠ SLO ob tem poudarjajo, da gre za "najtesnejšo zmago v zgodovini slovenskega državnega prvenstva".

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"Pravijo, da so Železniki zrasli iz železa, vode in človeške vztrajnosti. Slednjo sva zadnje dni uspešno zastopala tudi midva z Blanko, kar se pozna na rezultatu. Po brezhibnih predstavah na vseh hitrostnih preizkušnjah nama je zmaga po dramatičnem zaključku sicer ušla, vseeno pa lahko rečeva, da sva prikazala izredno borbene vožnje, pri katerih so odločale najmanjše podrobnosti," je medtem po napetem boju svoj nastop ocenil Turk.

Ob tem pa že pogleduje k drugi polovici sezone: "Dosežen rezultat je potrditev odlične fizične in psihične pripravljenosti ter obetavna napoved za drugo polovico sezone."

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Tretje mesto pa je z dobrimi 44 sekundami zaostanka za vodilnim tokrat pripadlo Klemnu Kovačiču in Maticu Dolencu. V prvi peterici med Slovenci so še Marko Grossi s sovoznico Taro Berlot in Gašper Kos s sovoznikom Aleksandrom Zevnikom – najhitrejša posadka v diviziji 2.

Za še več napetosti pa sta na zadnji hitrostni preizkušnji z odstopom poskrbela tudi Ivan Hrženjak in Rok Gomizelj, ki sta pred tem zasedala četrto mesto.

Zmagovalci po divizijah:

- divizija 2: Gašper Kos in Aleksander Zevnik

- divizija 1: Alen Pajk in Enej Bobič

- divizija 1A: Matej Aubreht in Pia Ramšak

- divizija 3: Aljaž Rovan in Hana Vihtelič

- divizija 4: Ambrož Kavs in Nejc Cencič

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Dan, ko strehe postanejo tribune, ceste pa dirkališča

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