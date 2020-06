Skvoš se vrača z državnim prvenstvom

Po treh mesecih prisilnega mirovanja zaradi divjanja koronavirusa, se je na mladinskem državnem prvenstvu v skvošu, ki je bilo v ljubljanskem Squashlandu v Štepanjskem naselju, zgodilo kar nekaj presenečenj. V ženskih kategorijah GU17 in GU19 smo videli zanimiv razplet, v katerih sta v ponovitvi finala finalistki zamenjali vlogi: Nika Urh (Lesce Bled) je najprej v finalu do 17 let premagala Piko Rupar (Škofja Loka), potem pa v finalu do 19 let z njo izgubila. V moški kategoriji B17 je za presenečenje poskrbel Luka Kustec (Škofja Loka), ki je porazil nespornega favorita, klubskega soigralcaBlaža Porento.