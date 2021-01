Pritisk na Guardiolo: Če ne igramo dobrega nogometa, ni posla

Trener Cityja Pep Guardiola je pred sezono želel okrepitve in vodstvo kluba je ugodilo njegovim željam in za "nakupe" porabilo približno 132 milijonov evrov. Moštvu so se pridružili še Ruben Dias, Nathan Akein Ferran Torres. Gre za precej velike razlike med klubi in ligami, tako je Carol Shanahan, lastnik moštva Port Vale (4. angleška liga) dejal, da bi z denarjem, ki ga je City namenil za Diasa (približno 72 milijonov evrov), "League Two delovala celo sezono."

Izvršni direktor Manchester Cityja Ferran Soriano pa je v časih, ko tudi v nogometu vladajo finančne težave, takole pokomentiral finančne vložke v nove igralce: "Morali smo tvegati. Moštvo je motor našega poslovanja. Če ne igramo dobrega nogometa, ni posla, to dobro vedo vsi, na čelu s trenerjem. Temu se ne moremo izogniti. Včasih so tudi stvari vzete iz konteksta. Gledati je treba, kakšni so računi na koncu. Tako smo prodali igralca (Leroy Sane je šel v Bayern, op. p.) za 54 milijonov evrov in kupili Torresa za 25 milijonov evrov. Če verjamemo, da je koronavirus tukaj le za določeno obdobje, moramo vseeno nadaljevati s poslom in igrati moramo dober nogomet. In če potrebujemo centralnega branilca, ga rabimo, to je tako enostavno."

City je trenutno na petem mestu lestvice Premier League (29 točk), a so razlike majhne. Za vodilnim Liverpoolom zaostajajo štiri točke, a imajo nogometaši Cityja tudi dve odigrani tekmi manj. V zimskem prestopnem roku pri Cityju ni pričakovati velikih nakupov, omenja se le že napovedan prestop mladega nogometaša beograjskega Partizana Filipa Stevanovića za približno 6,5 milijona evrov. Kar se tiče morebitnih novih okrepitev pa bo seveda več jasno po razpletu sezone, ko se bodo znova "seštevali" pokali in dosežki.