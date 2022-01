Slab dan za Zidanškovo, izpadla med posameznicami in v dvojicah

Najboljša slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je v tretjem krogu odprtega prvenstva Avstralije po velikem boju v treh nizih izgubila proti Francozinji Alize Cornet. Po skoraj treh urah igre je bil izid 4:6, 6:4 in 6:2 za Francozinjo. Izgubila je tudi v dvojicah, kjer sta s Kajo Juvan s 6:4 in 6:0 klonili proti Romunki Jaqueline Cristian in Nemki Andrei Petković.

Konjičanka Tamara Zidanšek, ki je uvrščena na 29. mesto svetovne lestvice, se je prvič uvrstila v tretji krog na prvem turnirju za grand slam v sezoni v Melbournu. Do tretjega kroga sta v zadnjih 30 letih prišli še Katarina Srebotnik trikrat in Kaja Juvan lani. Največji slovenski uspeh ima še vedno Mima Jaušovec, ki je leta 1980 v Avstraliji igrala v polfinalu. Večji uspeh Zidanškove na igriščih Melbourne Parka je v zgodnjih jutranjih urah preprečila Alize Cornet, 61. igralka sveta, s katero sta z Zidanškovo uprizorili velik boj z 210 odigranimi točkami in 14 odvzemi servisov. Zidanškova je bila v vročem dopoldanskem soncu bolj dejavna na igrišču, dosegla je 35 "winnerjev", nasprotnica pa le 16, a storila tudi veliko več neizsiljenih napak (64:39), ki so na koncu dvoboj prevesile v prid izkušene Francozinje. Ta se bo med najboljšimi 16 pomerila z Romunko Simono Halep. icon-expand Tamara Zidanšek FOTO: AP "Na igrišču je šlo predvsem za preživetje," je ocenila Cornetova, ki ima s 60 zaporednimi nastopi najdaljši aktivni niz nastopov v glavnem žrebu turnirjev za grand slam med igralkami. Že prvih pet iger na dvoboju je nakazalo potek srečanja. Igralki sta kar petkrat zapovrstjo oddali servis, s 3:2 je po že tretjem zaporednem odvzemu servisa povedla Slovenka, ki je nato prvič na srečanju dobila igro na svoj servis, vendar znova po izenačeni igri. Minimalno razliko je nato obdržala do konca niza, ki ga je dobila po 52 minutah. V drugem je nato Zidanškova hitro povedla z 2:0 po odvzemu servisa v prvi igri, pri 4:1 pa je bila z eno nogo že v četrtem krogu turnirja. A sledil je preobrat Francozinje, ki je dobila naslednjih pet iger, med njimi ključno osmo igro po kar 21 točkah za izenačenje na 4:4. Po 58 minutah drugega niza je bil izid poravnan na 1:1. V tretjem je z odvzemom servisa hitro z 2:0 povedla Francozinja, a je Zidanškova po še eni dolgi igri in "brejku" ohranila stik. A le za hip, saj je Francozinja znova izkoristila priložnost na servis Slovenke in po vodstvu s 3:1 ni več dopustila preobrata. Izgubila tudi v dvojicah Nekaj ur pozneje je na vročem avstralskem soncu združila moči z 21-letno Kajo Juvan. Dvoboj sta Slovenki začeli zelo dobro ter odvzeli servis tekmicama v tretji igri. Povedli sta s 3:1 in 4:2, nato pa do konca dvoboja nista več osvojili igre. Romunka in Nemka sta najprej z dvema "breakoma" prvi niz odločili v svojo korist s 6:4, v drugem pa nasprotnicama zavezali kravato. Od slovenskih predstavnikov bo danes na igriščih v Melbourne Parku dejavna še Andreja Klepač v prvem krogu mešanih dvojic skupaj z Belgijcem Joranom Vliegnom. V mladinski konkurenci se trenutno v prvem krogu meri tudi 15. nosilec turnirja Bor Artnak.