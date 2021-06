Slab začetek EP za slovenske namiznoteniške igralce

Brez realnih možnosti za uvrstitev na glavni turnir že po prvem krogu kvalifikacij so ostali tudi Peter Hribar, Lara Opeka, Katarina Stražar in Ana Tofant. Vsi so izgubili prve dvoboje.

Neposredno je na glavni turnir uvrščenih 32 igralcev, med katerimi sta tudi Slovenca Darko Jorgić, osmi nosilec, in Bojan Tokić. Pri moških se jim bo pridružilo 24 zmagovalcev kvalifikacijskih skupin ter osem iz dodatnih kvalifikacij. Pri dekletih je sistem podoben, le da se na turnir poleg 20 zmagovalk skupin uvrstijo tudi štiri drugouvrščene igralke skupin od 17 do 20, v katerih pa slovenskih igralk ni.