Slab začetek (poti), dober konec?

Če so bile napovedi pred začetkom sezone v slogu "Igralci Celja Pivovarne Laško bodo zasedba, na kateri si bodo tekmeci izboljševali statistiko", je igrišče ponudilo drugačno sliko. V Zlatorogu je padel nemški THW Kiel, poljske Kielce pa so trpele vse do izdihljajev dvoboja. Izjema je bil francoski Nimes, ki igra morda celo najlepši rokomet v Evropi ta hip. Na Danskem jim je uspelo namučiti Aalborg, Barcelona je potrebovala veliko časa, da je strla slovenske prvake.

A zdaj je pred njimi gostovanje pri Elverumu, kjer želijo kaj več kot le (znova) pustiti dober vtis na igrišču. Čeprav pred odhodom niso imeli optimalnih pogojev za delo, saj so morali domačo dvorano prepustiti dekletom, ki v knežjem mestu začenjajo z nastopanjem na evropskem prvenstvu, se selili 13 kilometrov stran v Žalec, pa so se resnejše težave začele na poti na Norveško. Iz Zagreba so poleteli proti Köbenhavnu, od tam nadaljevali pot v Oslo, od koder jih je čakalo še 100 kilometrov vožnje do kraja obračuna šestega kroga Lige prvakov. A na cilj so pripotovali brez prtljage in brez opreme.

"Predvidoma naj bi jo prejeli še danes. Čakamo na klic osebe, zadolžene za to, da nam jo dostavi. Obljubljeno je, da jo prejmemo z naslednjim letom. Verjamemo, da bomo do nocojšnjega treninga imeli vse, kar potrebujemo," so sporočili iz celjskega kluba, kjer dogodki niso pokvarili dobrega razpoloženja v moštvu. Zavedajo se, da gre za dogodek, na katerega nimajo vpliva. Rešitev bi bil le čarterski polet, ki pa si ga lahko privoščijo le redki slovenski klubi.