Slovenke na zadnji tekmi prvenstva na pragu poraza

Nemke so na krilih zanesljive Nine Engel odlično otvorile obračun proti varovankam Dragana Adžića in po sedmih minutah vodile z izidom 1:6. Slovenkam je nato steklo v napadu, nasprotnice pa so kljub temu uspešno ohranjale visoko prednost. Ekipi sta si do končnice prvega polčasa izmenjevali gol za gol, nato so Nemke v 28. minuti prednost povišale na +6 (11:17), rezultat pa se do konca polčasa ni več spremenil.

Tudi začetek drugega dela se ni odvil po načrtih Slovenk, ki so svoj zaostanek z delnim izidom 1:5 povečale na -10 (12:22).