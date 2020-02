Slaba novica za teniški svet: FedEx zaradi operacije kolena odsoten vse do poletja

Osemkratni zmagovalec Wimbledona Roger Federer bo zaradi artroskopije desnega kolena izpustil velik del sezone. Kot je dejal v izjavi na družbenih omrežjih, so se težave pojavile že pred časom, vendar je skrivoma upal, da bodo minile same od sebe.

V sredo je uspešno prestal operacijo v rodni Švici, okrevanje pa bo trajalo vse do poletja.

"Desno koleno mi povzroča težave že kar nekaj časa. Upal sem, da bodo izginile same od sebe, sedaj pa sem se po pregledu in pogovoru z ekipo odločil za operacijo v Švici. Zdravniki so potrdili, da sem sprejel pravo odločitev, močno so prepričani, da bo rehabilitacija potekala uspešno. Zaradi okrevanja pa bom primoran izpustiti Dubaj, Indian Wells, Bogoto, Miami in odprto prvenstvo Francije. Zahvaljujem se za vso podporo. Komaj čakam, da se vrnem nazaj na igrišče. Se vidimo na travi," je zapisal švicarski teniški maestro.