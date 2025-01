Slaba predstava slovenskih rokometašev proti Hrvatom

Slovenski rokometaši v drugi polovici tekme niso naredili kakovostnega premika. Hrvati so jim sredi polčasa znova pobegnili (15:26), na koncu pa so klonili za osem golov (25:33).

Močno je šepala tudi igra v napadu, slovenski rokometaši niso prihajali do izdelanih zaključnih strelov, svoje pa je dodal tudi razpoloženi hrvaški vratar Dominik Kuzmanović , ki je zaustavil številne njihove strele. V zadnjem delu prvega polčasa so si pridelali visok primanjkljaj desetih golov (5:15), po delnem izidu 4:1 pa se na polčas odpravili z zaostankom sedmih zadetkov (9:16).

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so bledo odprli obračun v hrvaški prestolnici. Že v uvodu so zaostali za štiri gole (1:5), v nadaljevanju pa prav tako niso znali povezati svojih vrst. Njihova obramba ni bila na želeni ravni, eni od treh gostiteljev letošnjega svetovnega prvenstva so jo brez težav prebijali.

Hrvaška vs. Slovenija

V slovenski reprezentanci je bil najbolj učinkovit Domen Makuc s sedmimi goli. Tadej Kljun je dosegel štiri, Aleks Vlah, Blaž Janc, Tilen Kodrin in Miha Kavčič po dva, Blaž Blagotinšek, Mitja Janc, Nejc Cehte, Staš Slatinek Jovičič, Rok Ovniček in Kristjan Horžen pa po zadetek. Vratar Urban Lesjak je zbral šest, Jože Baznik pa eno obrambo.

Ivan Martinović je za Hrvaško dosegel devet golov, Marin Šipić in Filip Glavaš pa po pet zadetkov.

"Na današnji tekmi nismo bili pravi, igrali smo slabo. Predvsem medli smo bili na uvodu tekme, tako kot na obeh predhodnih proti Alžircem in Katarcem. Edina dobra stvar je, da so vsi igralci tekmo končali brez poškodb," je dejal Zorman in dodal, da današnjemu porazu na prijateljskem dvoboju ne bi pripisoval prevelikega pomena, saj se bodo s Hrvati ponovno pomerili v drugem delu svetovnega prvenstva.

Slovenski rokometaši so pred današnjo tekmo v Zagrebu zmagali na dveh pripravljalnih tekmah. V Umagu so premagali Alžirce s 37:32, v Kopru pa Katarci z 38:30.

Zormanovi izbranci se bodo v hrvaško prestolnico znova vrnili v sredo. Med 16. in 20. januarjem jih najprej čakajo tekmeci iz Kube, Zelenortskih otokov in Islandije. Če bodo osvojili eno od prvih treh mest v skupini G, se bodo v glavnem delu tekmovanja nato pomerili z najboljšimi tremi iz skupine H. V njej nastopajo rokometaši iz Egipta, Hrvaške, Bahrajna in Argentine.