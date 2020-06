Slabe novice iz Zadra: Ćorić prav tako potrdil okužbo

Hrvaški teniški igralec Borna Ćorić je le nekaj ur po Bolgaru Grigorju Dimitrovu tudi sam potrdil, da je okužen z novim koronavirusom. Okužena sta še dva trenerja, tudi Marko Paniki, ki skrbi za pripravljenost Novaka Đokovića. Ta naj bi testiranje v Zadru zavrnil in se je že vrnil v domači Beograd.

icon-expand Ćorić (na fotografiji) je okužbo potrdil prek družbenih omrežij. FOTO: AP

Načelnik štaba civilne zaščite Zadrske županije Šime Vicković je za državno televizijo HRT dejal, da so poleg Grigorja Dimitrova okužene še tri osebe, ki so prejšnji konec tedna nastopale na dobrodelnem teniškem turnirju Adria Tour. Imen ni razkril, je pa kasneje hrvaški teniški as Borna Ćorić prek družbenih omrežij sam potrdil, da je okužen. Hrvaški mediji omenjajo tudi kondicijskega trenerja Kristijana Groha, ki skrbi za bolgarskega zvezdnika Dimitrova. Okužil naj bi se še Đokovićev kondicijski trener Marko Paniki.

Organizator in glavni pobudnik turneje, ki bi po Beogradu in Dalmaciji morala doseči še Banjaluko in Sarajevo, prvi igralec sveta Novak Đoković, se po poročanju srbskih medijev ni želel testirati in se bo o tem odločil ob povratku v Beograd.

