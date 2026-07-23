Slovenski kajakaši brez finala svetovnega prvenstva v Oklahomi

Lan Tominc je zasedel zanj solidno 15. mesto, brez enega dotika bi celo prišel v finale, dramo pa je na progi spet doživljal veteran Peter Kauzer. Že pri četrtih vratcih je zašel v težave, si priboril dve kazenski sekundi in izgubil tudi veliko časa. Tega je poskušal nadoknaditi z vožnjo na vse ali nič, pri tem napako storil še na 11. vratcih, ta je bila še bistveno večja, saj mu je odvzela še dodatnih 50 sekund. Tekmovanje je končal na 28. mestu.
Četrta vratca so bila usodna tudi za Evo Alino Hočevar. Na njih si je prislužila 50 kazenskih sekund in kljub temu, da je bila na progi dovolj hitra ni mogla računati, da bi se lahko uvrstila med najboljših 12. Zasedla je 26. mesto, kar je vseeno dve mesti bolje kot v kvalifikacijah, a seveda daleč od njenih želja.
Brat in sestra Hočevar se na svetovnem prvenstvu očitno ne znajdeta najbolje, kot da se uresničuje napoved, da bodo njune možnosti zaradi bolj poznega prihoda od drugih večjih reprezentanc manjše. Zaenkrat se v Oklahoma Cityju nista niti približala dosežkom s prvega dela sezone in tekem svetovnega pokala. Žiga Lin Hočevar je že končal nastope, njegova sestra pa v obeh dosedanjih disciplinah ni izpolnila cilja, še eno priložnost bo imela v kanuju.
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