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Slovenski kajakaši brez finala svetovnega prvenstva v Oklahomi

Oklahoma City, 23. 07. 2026 19.58 pred 17 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA
Eva Alina Hočevar

Potem ko so slovenski kajakaši na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v Oklahoma Cityju osvojili zlato kolajno, so na posamični tekmi razočarali. Nihče se namreč ni uvrstil v finale, Martin Srabotnik je izpadel že v kvalifikacijah, danes pa se je pot v polfinalu končala tudi za Lana Tominca in Petra Kauzerja. V polfinalu je izpadla tudi edina slovenska predstavnica Eva Alina Hočevar.

Lan Tominc je zasedel zanj solidno 15. mesto, brez enega dotika bi celo prišel v finale, dramo pa je na progi spet doživljal veteran Peter Kauzer. Že pri četrtih vratcih je zašel v težave, si priboril dve kazenski sekundi in izgubil tudi veliko časa. Tega je poskušal nadoknaditi z vožnjo na vse ali nič, pri tem napako storil še na 11. vratcih, ta je bila še bistveno večja, saj mu je odvzela še dodatnih 50 sekund. Tekmovanje je končal na 28. mestu.

Četrta vratca so bila usodna tudi za Evo Alino Hočevar. Na njih si je prislužila 50 kazenskih sekund in kljub temu, da je bila na progi dovolj hitra ni mogla računati, da bi se lahko uvrstila med najboljših 12. Zasedla je 26. mesto, kar je vseeno dve mesti bolje kot v kvalifikacijah, a seveda daleč od njenih želja.

Eva Alina Hočevar
Eva Alina Hočevar
FOTO: Profimedia

Brat in sestra Hočevar se na svetovnem prvenstvu očitno ne znajdeta najbolje, kot da se uresničuje napoved, da bodo njune možnosti zaradi bolj poznega prihoda od drugih večjih reprezentanc manjše. Zaenkrat se v Oklahoma Cityju nista niti približala dosežkom s prvega dela sezone in tekem svetovnega pokala. Žiga Lin Hočevar je že končal nastope, njegova sestra pa v obeh dosedanjih disciplinah ni izpolnila cilja, še eno priložnost bo imela v kanuju.

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