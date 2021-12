Slabši drugi polčas slovenskim rokometašicam odnesel sanje o četrtfinalu SP

Slovenske rokometašice so bile prvič na letošnjem turnirju v Španiji papirnate favoritinje, v tej vlogi pa se niso najbolje znašle. Po porazu proti Poljakinjam so zapravile tudi teoretične možnosti za preboj v četrtfinale, med osem so se tako že prebile favorizirane igralke iz Francije in Rusije.

Pred poslednjimi tekmami zadnjega kroga drugega dela so Francozinje zbrale osem točk. Rusinje jih imajo sedem, Srbkinje štiri, Slovenke tri, Poljakinje dve, Črnogorke pa so brez točk. Slovenske rokometašice so v prvem polčasu prikazale toplo-hladno predstavo. Začele so zelo slabo, po vsega sedmih minutah so si pridelale tri gole zaostanka (1:4), tako da je črnogorski strokovnjak na slovenski klopi Dragan Adžić zahteval minuto odmora. Po njej so strnile svoje vrste, tri minute kasneje izenačile na 4:4, nato pa znova "padle v luknjo" in si sredi polčasa priigrale štiri gole zaostanka (4:8 in 5:9).

V drugi polovici prvega polčasa je bila njihova igra veliko boljša. Z gibljivo obrambo in nekaterimi uspešnimi posredovanji vratarke Amre Pandžić so v 21. minuti po golu Tjaše Stanko tekmo postavile v začetno izhodišče (9:9), dve minuti kasneje pa je Ana Gros poskrbela za drugo slovensko vodstvo z 10:9. Tri minute pred odhodom na veliki odmor so imele že tri gole prednosti (12:9), a so v končnici zaigrale neodgovorno in na polčasu vodile z najmanjšo možno prednostjo (13:12).