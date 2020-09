Slačilnica Krimovk v novi preobleki: 'Nov korak k postopni vrnitvi stari slavi naproti'

Ob tem bo atraktivna novost ponudila tudi preglednejše gibanje domačih in gostujočih rokometašic znotraj največje slovenske dvorane. Personalizacija skupnih prostorov ter omaric vsake od rokometašic je pika na i, za katero vodilni v klubu upajo, da bo dodatna spodbuda in motivacija športnic pred vsako evropsko in domačo tekmo. Razlike med odličnimi in vrhunskimi so v podrobnostih in v Krimov mozaik so slovenske prvakinje zdaj dodale nov, svetleč kamenček ponosa."Ob vrnitvi v eno najsodobnejših evropskih športnih dvoran – Areno Stožice, v kateri zadnja leta nismo igrali, smo se odločili, da je čas za osvežitev izgleda garderobe. Odslej bo ta sovpadala z našo celostno podobo, vsaka igralka pa bo imela lasten, personaliziran kotiček. Sprememba sovpada s praznovanjem 20. obletnice osvojitve naslova evropskih klubskih prvakinj. Verjamem, da se bodo rokometašice zdaj v največji slovenski dvorani počutile še bolj domače ter se tako dodatno povezale z identiteto kluba. Tovrstne aktivnosti ob ostalih prizadevanjih nedvomno vodijo k postopni vrnitvi krimovk stari slavi naproti,"je za uradno spletno stran povedala športna direktorica klubaDeja Ivanović."Po prihodu s priprav v Laškem nas je v garderobi čakalo lepo presenečenje. Upam, da nas bo spremenjena garderoba dodatno motivirala v letošnji sezoni, še posebej v Ligi prvakinj," pa je za (novo) spletno stran kluba dodala kapetanka ekipeNina Žabjek.