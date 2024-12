Slatinek Jovičić: V tekmi smo zasluženo zmagali za pet zadetkov

Ljubljanska zasedba je nekoliko bolje odprla dvoboj, a se nikakor ni mogla otresti aktualnih državnih prvakov. Ti so v 25. minuti povedli za dva gola, potem ko je bil natančen Malik Tatar . To je prebudilo domačo ekipo, ki je z delnim izidom 4:0 obrnila izid še pred polčasom in na odmor odnesla dva gola prednosti (15:13).

Derbi 13. kroga lige NLB je pripadel Slovanu. Varovanci Uroša Zormana so tako znova prevzeli vodstvo na lestvici in imajo s 23 točkami eno več od drugega Celja. Velenjčani so po porazu zdrsnili na četrto mesto za Trimo Trebnje, zaostanek za ambicioznimi Ljubljančani pa zdaj znaša šest točk.

"V tekmi smo zasluženo zmagali za pet zadetkov, že odprli smo jo dobro in vodili za dva zadetka. V drugem polčasu so se Velenjčani vrnili – vemo, da so zelo kakovostna ekipa, ki ne izgublja žog, in težko jim je dati lahke gole. A to nam je uspelo okoli 50. minute, ko smo zadevali hitro in zlahka ter povečali razliko in nato tekmo mirno pripeljali do zaključka," je svoje misli po tekmi strnil krilni igralec Slovana, Slatinek Jovičić.

"Zavedali smo se, da nas čaka zelo težko gostovanje, saj je ekipa Slovana zelo dobra in tudi v dobri formi. Vedeli smo, da moramo čim dlje držati priključek, kar je bil naš cilj. Z nekaj padci vmes smo dopustili nekoliko večjo razliko. Zato čestitke Slovanu za zmago in srečno naprej," pa je dejal rokometaš Gorenja, Sokolič.

Slovan bo v naslednjem krogu gostoval pri Trimu iz Trebnjega, ki ga je do letošnje sezone vodil prav Zorman, Gorenje Velenje pa bo gostilo Krko. Celjani, ki dihajo za ovratnik vodilnemu Slovanu, bodo gostovali pri Loki.