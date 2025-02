Slaven Bilić otrokom: Neuspeh je sestavni del življenja

S prvimi namiznoteniškimi turnirji, ki v Sloveniji te dni že potekajo v več krajih, se je začela nova, 28. sezona Športnih iger mladih, ki poteka na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, od lani pa tudi v Sloveniji. Tudi letos lahko pričakujemo veliko iger in tekmovanj, prijetno druženje in spoznavanje prijateljev ter krepitev zavesti o tem, kako pomemben je šport za pravilno odraščanje mladih in njihovo vključevanje v družbo, pravi Tevž Korent , predsednik Športnih iger mladih Slovenije.

Zato bo v posebni športni oddaji prevzel vlogo voditelja. V njej bo gostil športne velikane iz naše regije, ki jih mladi po svetu gledajo kot vzornike in sanjajo, da bodo nekoč takšni kot oni. Zato ta začasni angažma Slavena Bilića ne bo lahek, je pa, kot je poudaril, vloga, ki je ne more zavrniti, saj so otroci temelj prihodnosti.

Slaven Bilić je nekdanji igralec, selektor, trener, športni kolumnist, strokovni komentator, pravnik, UNICEF-ov ambasador, starš, pa tudi pravi ljubitelj r'n'r-ja v svetu športa. Bil je nepogrešljiv član reprezentance, ki je osvojila tretje mesto na svetovnem prvenstvu 1998, selektor A in U-21 hrvaške nogometne reprezentance ter trener, ki je vodil veliko število klubov, med drugim Hajduk, West Ham United in Bešiktaš. Zdaj je eden izmed najbolj prepoznavnih obrazov Športnih iger mladih.

"Vstop v vlogo začasnega voditelja se mi zdi poseben strokovni in osebni izziv.Projekt je zame posebej zanimiv, predvsem zaradi sporočilnosti, ki jo daje mladim in otrokom. Menim, da je vsebina enako vredna za vse starše, trenerje, športne delavce, tako rekoč za vse generacije. Že vrsto let podpiram vse, kar Športne igre mladih prinašajo otrokom. Kot eden prvih ambasadorjev iger sem se že od prvega dne imel priložnost prepričati, kako šport kroji značaj in življenje. Verjamem, da lahko vsi od vsakega gosta odnesemo nekaj pomembnih sporočil in se naučimo življenjskih lekcij," je dejal Slaven Bilić.

"Ponosni so, ker smo v 29 letih obstoja na Hrvaškem, 15 letih v Bosni in Hercegovini, 12 letih v Srbiji in 2 letih v Sloveniji združili več kot tri milijone otrok in mladih. Kot je sam poudaril, je na Športnih igrah mladih že od prvih dni – bil je eden prvih pokroviteljev tekmovanja, prvi ambasador, vsa leta pa je eden največjih promotorjev po svetu. "Izredno smo mu hvaležni, da si je vzel prosti čas in s plemenitim ciljem privolil v to začasno pot," so sporočili iz Športnih iger mladih.

Prvi gost oddaje Special s Slavenom Bilićem bo Željko Obradović, najtrofejnejši košarkarski trener vseh časov, katerega znanje, strast do igre in avtoriteta ga delajo edinstvenega v športnem svetu.