Slavje v Sarajevu in vrhunec v Splitu

Otvoritvena dejanja bodo potekala 21. avgusta v Sarajevu, v katerem bodo s posebnim dogodkom obeležili 15-letnico iger v Bosni in Hercegovini. Slovesni uvod bo zaznamoval All-star športni dan, na katerem se bo predsednik svetovne šahovske zveze FIDE Arkadij Dvorkovič pomeril z najboljšimi mladimi šahisti iz Slovenije, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Hrvaške. V nadaljevanju bodo na vrsti tekmovanja v igri med dvema ognjema, košarki in nogometu.
Drugi dan praznovanja v Sarajevu bo še posebno slovesen – takrat bodo razglasili novega ambasadorja športnih iger mladih, legendarnega košarkarskega stratega Željka Obradovića.
Osrednji del zaključka pa bo znova gostil Split, in sicer od 23. do 27. avgusta. Na Hrvaškem igre potekajo že 29 let. Predsednik in ustanovitelj iger Zdravko Marić ne skriva navdušenja nad čedalje bolj množično udeležbo otrok v igrah. V dalmatinsko prestolnico bo zadnji teden avgusta prispelo 850 mladih tekmovalcev in trenerjev, med njimi kar 204 iz Slovenije. Mesto pod Marjanom bo za nekaj dni postalo pravi športni olimp mladih, saj bodo tekmovali v desetih športnih panogah in trajnostnih delavnicah. Tekmovanja se bodo uradno začela v nedeljo, 24. avgusta, prireditve pa bodo spremljali tudi partnerji in pokrovitelji iz Slovenije, predstavniki lokalnih in državnih institucij iz vseh štirih držav ter številni starši in sorodniki otrok.
Vrhunec prireditve bo 26. avgusta, ko bo na veličastni zaključni slovesnosti Split zažarel v ritmu glasbe, športnega ponosa in otroškega smeha, v družbi svetovno znanih športnih zvezdnikov, ambasadorjev športnih iger mladih. Med drugim pa v Sarajevu pričakujejo tudi Aleksandra Čeferina, predsednika UEFE, ki ima največ zaslug za širitev iger v Slovenijo.
Letošnja sezona Plazma športnih iger mladih je bila nad pričakovanji. Skupaj je v projektu sodelovalo 353.848 otrok iz celotne regije. Najbolj množično je bilo tradicionalno tekmovanje v nogometnih Coca-Cola pokalih, ki se jih je na 369 turnirjih udeležilo kar 143.992 otrok iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Slovenije.
Od začetka projekta do zdaj je športne igre mladih povezalo že več kot 3,44 milijona otrok iz štirih držav – številka, ki priča o izjemnem poslanstvu iger – spodbujanju zdravega načina življenja, prijateljstva in fairplaya.
Športne igre mladih tako niso le tekmovanje, temveč resnično praznik športa, prijateljstva in mladosti in trajnostne filozofije, ki vsako leto dokazuje, da športni duh ne pozna meja. V Sloveniji in tudi v drugih državah so igre doživele množično podporo politike in gospodarstva, otroci pa so jih sprejeli z navdušenjem. V Sloveniji so v igre, kot podporniki, vključene številne slovenske občine in šole, izjemne pogoje in brezplačno udeležbo pa zagotavljajo ugledni pokrovitelji in partnerji iger – Coca cola, Plazma, Telemach, Petrol, Slovenske železnice, Zavarovalnica Triglav in Avtohiša Malgaj – ter medijski partnerji Pro Plus, Arena sport, časopisna hiša Delo in Media24.
