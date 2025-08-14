Slavje v Sarajevu in vrhunec v Splitu

Otvoritvena dejanja bodo potekala 21. avgusta v Sarajevu, v katerem bodo s posebnim dogodkom obeležili 15-letnico iger v Bosni in Hercegovini. Slovesni uvod bo zaznamoval All-star športni dan, na katerem se bo predsednik svetovne šahovske zveze FIDE Arkadij Dvorkovič pomeril z najboljšimi mladimi šahisti iz Slovenije, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Hrvaške. V nadaljevanju bodo na vrsti tekmovanja v igri med dvema ognjema, košarki in nogometu.

Drugi dan praznovanja v Sarajevu bo še posebno slovesen – takrat bodo razglasili novega ambasadorja športnih iger mladih, legendarnega košarkarskega stratega Željka Obradovića.

Osrednji del zaključka pa bo znova gostil Split, in sicer od 23. do 27. avgusta. Na Hrvaškem igre potekajo že 29 let. Predsednik in ustanovitelj iger Zdravko Marić ne skriva navdušenja nad čedalje bolj množično udeležbo otrok v igrah. V dalmatinsko prestolnico bo zadnji teden avgusta prispelo 850 mladih tekmovalcev in trenerjev, med njimi kar 204 iz Slovenije. Mesto pod Marjanom bo za nekaj dni postalo pravi športni olimp mladih, saj bodo tekmovali v desetih športnih panogah in trajnostnih delavnicah. Tekmovanja se bodo uradno začela v nedeljo, 24. avgusta, prireditve pa bodo spremljali tudi partnerji in pokrovitelji iz Slovenije, predstavniki lokalnih in državnih institucij iz vseh štirih držav ter številni starši in sorodniki otrok.